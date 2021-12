L’enjouement subversif de la « Matrice »

Ce qui est amusant avec les grandes questions métaphysiques – je veux dire les vrais trucs de Philosophie 101 au rez-de-chaussée, les trucs « qu’est-ce que la réalité », les trucs « pouvons-nous faire confiance à l’évidence de nos sens », les questions que la franchise de films Matrix a toujours aimé poser mâcher – ce qui est amusant avec ces questions, c’est la façon dont elles parviennent à être à la fois tout à fait essentielles et absolument superflues.

Existe-t-on vraiment ? Qui sait! On pourrait penser qu’une espèce sensible mettrait la liste des choses à faire du mercredi en attente jusqu’à ce qu’elle résolve ce dilemme, mais l’humanité dégringole, achetant des chaussettes et jouant du xylophone, bien qu’elle n’ait fait presque aucun progrès discernable au-delà de « les opinions varient . » C’est une bonne chose : la réalité n’est peut-être pas réelle, mais nous y sommes, toujours en train de faire la lessive. Je ne peux pas prouver que je ne suis pas un papillon rêvant que je suis Brian Phillips, mais j’essaie toujours d’éviter les contraventions de stationnement ; l’univers est peut-être une illusion, mais je nourris mes chiens tous les jours. La vie ne se soucie pas, pour la plupart, qu’elle repose sur une base épistémologique solide. C’est l’une des nombreuses choses amusantes de la vie.

C’est aussi l’une des choses amusantes à propos du sous-ensemble de la vie qu’est la franchise Matrix. Je devrais dire ici : les films Matrix sont drôles. Je veux dire délibérément, sciemment drôle. On n’en parle pas souvent de cette façon; ils ont la réputation de philosopher sérieusement dans les dortoirs, et ce n’est, euh, pas tout à fait immérité. Mais à part les austères révolutions matricielles, ils sont aussi sournoisement et exubérants comiques. « Monsieur. Anderson”—c’est drôle. Les références à Lewis Carroll sont drôles. Les coupes exagérées de Neuromancer cyberpunk des années 80 sont un peu drôles, surtout dans une franchise si déterminée à faire avancer ses genres partout ailleurs. Et la manière dont les films sont drôles est importante – à certains égards, ils pointent vers les grands thèmes des films encore plus directement que l’exposition métaphysique. Le film le plus récent, The Matrix Resurrections, qui est à la fois la première nouvelle entrée dans la franchise en 18 ans et la première à être réalisé par Lana Wachowski sans sa sœur Lilly, est peut-être le plus drôle à ce jour.

Vous avez probablement déjà entendu parler de l’acte d’ouverture d’Alice au pays des merveilles, mettant en vedette Neo de Keanu Reeves en tant que concepteur de jeux mélancolique et Trinity de Carrie-Anne Moss en tant que mère de banlieue ennuyée. Peut-être avez-vous également entendu parler de la moquerie impitoyablement autoréférentielle du film de l’industrie de la nostalgie du front duquel il a jailli. Resurrections utilise une satire manifeste pour interroger sa propre place dans le canon de Matrix et la signification de ce canon lui-même, et si ce n’est pas la suite des derniers jours la plus brillamment subversive que nous ayons jamais vue – Twin Peaks: The Return a réussi à bouleverser le l’héritage de la série originale tout en l’approfondissant infiniment, quelque chose qui n’arrive pas tout à fait ici, c’est toujours assez excitant. Le Catrix ? J’ai ri.

Sous les arcs ouvertement satiriques, cependant, il y a une atmosphère plus générale de comédie subtile, une atmosphère que Resurrections partage avec ses prédécesseurs. Une étincelle à moitié cachée d’absurdisme conscient pétille à l’intérieur de nombreuses scènes les plus sombres de la franchise. Cela a à voir, je pense, avec la tension étrange dans toutes ces grandes idées. La Matrice concerne les questions les plus gigantesques connues de l’humanité – réalité, identité, connaissance, causalité, mémoire – mais elle peut se permettre de jouer avec elles, de les réarranger, de changer d’avis à leur sujet, de les définir d’une manière puis de les redéfinir avec désinvolture ; elle peut se permettre de les aborder dans un esprit ludique. Car si, sous un certain angle, rien n’a plus d’importance que ces questions, sous un autre angle, elles sont curieusement insignifiantes. Ils veulent tout dire et rien du tout.

L’humour que cette situation rend possible est quelque chose de très différent de l’humour que vous rencontrez normalement dans les films d’action. Comparez The Matrix à Die Hard, par exemple : un film vraiment drôle, mais qui situe toute sa comédie dans les réponses de ses personnages à la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, tout en restant essentiellement attaché aux sombres enjeux de sa prémisse. Les Wachowski privilégient les personnages plus importants – j’aime Morpheus, mais pour prendre une bière avec, il semble à peu près aussi cool que votre seigneur Sith moyen – et ils sont plus manifestes et liés au script dans leur gestion des thèmes. Mais ils aiment aussi exagérer et amplifier les absurdités inhérentes à leurs histoires, en particulier lorsque ces absurdités sont cool et/ou fonctionnent comme des parodies de la vie quotidienne, carrée et quotidienne. Voici un homme qui télécharge du kung-fu dans son cerveau (cool, drôle). Voici un programme informatique réinventé en sybarite Eurotrash (cool, parodique, drôle). Voici une routine de sécurité informatique réinventée comme une prolifération à la Magritte d’hommes sombres en costumes noirs (drôles, parodiques, aussi étrangement beaux ?). Au lieu d’un contexte sérieux peuplé de héros irrévérencieux, Matrix nous offre un contexte étonnamment irrévérencieux peuplé de héros pour la plupart sérieux. Je ne sais pas laquelle de ces approches est une perspective plus précise sur ce que je vais aller de l’avant et appeler le monde réel.

Je ne veux pas dire que The Matrix est ironique ou hypocrite. Il est plus vrai de dire qu’il est libre d’être aussi sincère car son sens du jeu lui permet d’aller où il veut sans trop se soucier des contradictions. Ce n’est pas un ensemble d’idées pleinement réalisées figées dans une allégorie solennelle globale. C’est un éventail d’idées en cours (sur le capitalisme, la technologie, le genre, les médias, la politique) qui se partagent le temps dans les mêmes symboles et le même cadre narratif. L’effet est que les cinéastes amènent le public à travers une vision du monde en temps réel, via le médium improbable du cinéma d’action à succès. Ce qui explique bon nombre des différences très notables entre les films Matrix et les autres dans leur niveau budgétaire. Comparée à, disons, un film Marvel, la franchise Matrix est moins prévisible, plus maladroite; moins déterminé à plaire à son public, plus déterminé à le respecter ; moins susceptibles d’utiliser l’autoréférentialité pour le service aux fans, plus susceptibles d’utiliser l’autoréférentialité pour l’autocritique ; moins commerciale dans sa conception, plus recherchée et lyrique (tout en étant imprégnée de commerce, principalement parce que la construction du monde du premier film reste si étonnamment charismatique).

C’est un ensemble étrange de caractéristiques à posséder pour une série d’action à gros budget, et Lana Wachowski en est pleinement consciente. Il y a une scène amusante dans Resurrections dans laquelle un groupe d’écrivains de jeux vidéo s’assoit autour d’une table pour discuter de ce qui fait de Matrix, qui est un jeu dans le monde de Resurrections, lui-même : est-ce le contenu philosophique capiteux ? Les séquences d’action révolutionnaires ? L’heure des balles ? La multiplicité vertigineuse de la franchise fait qu’elle se met parfois en travers de sa propre voie—cf. la cooptation de l’imagerie pilule rouge-pilule bleue du premier film par essentiellement les dernières personnes sur terre auxquelles les Wachowski l’avaient destiné. Mais cela donne aussi à Matrix une générosité, une chaleur, ce qui est rare dans un produit de divertissement d’entreprise basé sur IP. Surtout un produit de divertissement d’entreprise basé sur IP qui est consacré au cuir noir et aux lunettes de soleil.

Il y a cette séquence au milieu de Résurrections. Ce n’est pas vraiment une partie importante du film, mais pendant que je le regardais, cela m’a frappé que cette qualité de chaleur est ce que je chéris le plus dans les films des Wachowski – et je les chéris, même quand je ne pense pas qu’ils » travail » de la manière professionnelle et conventionnelle que, disons, la plupart des films Marvel ou la plupart des films Pixar fonctionnent. Voici la séquence. Neo s’est encore une fois échappé de Matrix. Il essaie de trouver un moyen de revenir pour sauver Trinity. En attendant, il a été emmené par l’équipe habituelle de hackers et de mécaniciens dans la ville humaine d’Io, le successeur de Sion du premier film. Jada Pinkett Smith, qui est de retour sous le nom de Niobe et maquillée de manière distrayante pour ressembler à un octogénaire, l’emmène visiter un laboratoire où un ingénieur de jardin et une IA sensible essaient, en collaboration, de désosser une fraise. La première chose à laquelle j’ai pensé, en regardant ça, c’est qu’il n’y a aucune raison pour que cette fraise mange du temps à l’écran dans un film de 148 minutes. La deuxième chose à laquelle j’ai pensé était que je parie que Lana Wachowski sait tout sur cette scientifique aux fraises et sa relation avec cette IA, et serait heureuse de passer les deux prochaines heures à les regarder se promener dans le laboratoire. (Wachowski a coécrit le scénario avec deux romanciers talentueux, David Mitchell et Aleksandar Hemon.) Quelques minutes plus tard, un groupe de personnes se tient sur un balcon lorsque cette raie manta robot volante argentée d’une beauté saisissante se précipite vers la balustrade, de nulle part . Niobe dit quelque chose comme : Hé, ne t’inquiète pas pour la raie manta robot argentée volante, c’est une amie.

C’est ça; c’est la séquence. Fraise, étrange poisson de l’espace fantomatique. (C’est un ami.) Il y a une sorte d’émerveillement occasionnel que l’on trouve parfois dans les vieilles histoires de pulp, des histoires où la perfection technique du récit importe moins que le charme des points de cheminement individuels. J’ai imaginé quelque chose d’étonnant, dit l’écrivain ; C’est ici. Peut-être que c’est une image, peut-être que c’est un symbole, peut-être que c’est une poignée de scènes. Tout ce qui l’entoure ne doit pas être également poli. C’est bien que ces choses existent. Il est bon de voir une raie manta voler soudainement. Il est bon de connaître la personne dont le travail après l’apocalypse est de réinventer la fraise.

Cette qualité de générosité pulpaire est présente dans tous les meilleurs travaux des Wachowski. C’est pourquoi j’aime Jupiter Ascending, un film qui ne correspond certainement pas au critère de réussite artistique de nombreuses manières conventionnelles, mais je l’aime parce qu’il est si accueillant, si heureux d’être lui-même. Cela ne vous donne pas ce qu’une enquête d’audience prétend vouloir, cela vous donne quelque chose que les cinéastes eux-mêmes veulent et apprécient. C’est pourquoi je n’ai que de bons sentiments pour Cloud Atlas, un film que je pense être légitimement mauvais, mais que je choisirais de revoir par rapport à un certain nombre de films à succès plus conventionnels.

Et de la même manière, peu importe la quantité de CGI présente, vous n’aurez jamais l’impression qu’un algorithme de studio aurait pu faire un film de Wachowski. La matrice n’aurait pas pu faire la matrice. (Cela aurait peut-être pu faire Iron Man 3.) Les coutures imparfaites peuvent être un trait précieux dans les vêtements cousus à la main, car les écarts mêmes par rapport à la perfection révèlent le toucher d’un créateur humain. Je ressens quelque chose comme ça à chaque fois que le deuxième acte d’un film de Wachowski dévie en un monologue explicatif de huit minutes au cours duquel un homme aux tons violets cite Foucault sur le biopouvoir ou autre. Les gens ont fait ça parce qu’ils voulaient que ça existe. À quelle fréquence au cinéma ces jours-ci avez-vous l’impression de passer du temps avec les gens ?

C’est bien que ces belles choses imparfaites existent. À certains égards, c’est l’éthique explicite de la franchise Matrix, en particulier Matrix Resurrections, un film qui recherche méticuleusement et relie les dualités apparemment exclusives des trois premiers films. Les machines ne sont plus exclusivement mauvaises ; certains d’entre eux travaillent maintenant pour aider l’humanité. La dynamique de genre des trois premiers films, avec Neo comme la figure messianique de l’Un et Trinity comme une sorte d’aide vêtue de cuir, est maintenant élargie et compliquée; il s’avère que Neo et Trinity sont tous les deux choisis. Ils n’ont accès à leur plein pouvoir que lorsqu’ils sont ensemble. Les deux! (Oui, la fin est un peu bizarre ; la couture à la main l’est souvent.) Cela a été lu comme un message d’amour qui triomphe de tout par les critiques. Pour moi, le point semblait moins sur l’amour romantique que sur l’unification d’énergies apparemment irréconciliables – l’humanité et la technologie, le masculin et le féminin – et de découvrir qu’elles sont plus fortes ensemble. Les Wachowski, bien sûr, sont toutes deux des femmes trans et ont parlé publiquement du récit de Matrix comme métaphore de l’éveil trans. Vous êtes piégé dans une fausse réalité, imposée de l’extérieur ; vous devez trouver votre sortie.

C’est probablement le plus beau – et compte tenu de qui sont certains des fans de Matrix, aussi le plus drôle – de toutes les couches de sens dans les films. Le jeu que Sad Neo essaie de concevoir au début de Resurrections s’appelle Binary. Qu’il ne puisse pas le finir est une autre bonne blague, et qui est tout à fait conforme à l’esprit de cette belle franchise imparfaite. La libération, pour Matrix, n’est pas une question de s’adapter à un critère préconçu, qu’il s’agisse de succès, d’identité ou de mérite. Il s’agit d’être tout ce que vous êtes.

