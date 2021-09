L’enlèvement de Lopez mène à des révélations déchirantes de la saison 4 (RECAP) 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Rookie, Season 4, Episode 1, “Life and Death.”]

La recrue est de retour et répond à de nombreuses questions lors de la première de sa quatrième saison, quelques instants après le cliffhanger de kidnapping de la saison 3.

Alors, que s’est-il exactement passé lorsque Lopez (Alyssa Diaz) a été arrêtée par la reine de la drogue Sandra « La Fiera » De La Cruz (Camille Guaty) ? Jackson West (Titus Makin Jr.) a également été ramassé avec Lopez mis dans une voiture alors qu’il a été mortellement touché dans le dos et jeté dans le coffre d’une autre.

N’ayant pas le temps de pleurer la perte de leur collègue officier, John Nolan (Nathan Fillion), Tim Bradford (Eric Winter), Lucy Chen (Melissa O’Neil) et Nyla Harper (Mekia Cox) s’habillent dans le cadre d’une équipe de brèche , pour aider à secourir leur membre de l’équipe disparu. Malheureusement, Lopez a été déplacée vers un deuxième endroit au moment où ils trouvent la voiture qui l’a emmenée du mariage.

Heureusement, l’agent Nolan remarque un fil-piège connecté à la voiture abandonnée à temps pour sauver le reste du groupe de dommages supplémentaires. Suite à l’impasse, Nolan remarque également qu’il n’y a peut-être pas eu de voiture de fuite, mais un avion de fuite à la place, et il est révélé que La Fiera s’envole pour le Guatemala avec Lopez afin de garder le bébé de l’officier pour elle-même.

Maintenant, aux prises avec la situation, le futur mari de Lopez, Wesley Evers (Shawn Ashmore) demande de l’aide au sergent Wade Gray (Richard T. Jones). Ensemble, ils visitent la DEA pour un soutien sur le terrain au Guatemala pour récupérer Lopez. Malheureusement, ils doivent faire cavalier seul car le groupe d’application de la loi fait peu pour aider. Désespéré d’atteindre sa fiancée, Wesley demande l’aide d’un criminel (joué par Brandon Jay McLaren) qui accepte de rechercher l’emplacement de Lopez en échange d’un avocat tordu.

En attendant, les fans de Chenford reçoivent un bref moment d’espoir après que Lucy s’inquiète de rentrer chez elle dans son appartement partagé avec Jackson, récemment décédé. Bradford propose de la loger chez lui et le couple partage un câlin émotionnel alors qu’ils se préparent à aller dormir avec lui dans le lit et elle sur son canapé. Juste au moment où il semble qu’elle agira sur l’énergie romantique potentielle, Bradford entre dans le salon pour lui dire qu’ils ont une piste sur l’endroit où se trouve Lopez.

Wesley supplie les officiers d’aider à sauver Lopez, et un plan commence à prendre forme juste au moment où Gray révèle que Nolan n’est plus une recrue et qu’il est promu. Chen et Gray restent sur place pour aider à trouver le tueur de Jackson qui est retrouvé grâce à l’ADN recueilli sous les ongles de l’officier mort. Nolan, Harper et Bradford entrent en contact avec un contact du nom de Max (joué par la star invitée Joshua Malina) qui va les aider à se rendre au Guatemala.

Une fois arrivés à l’étranger, Nolan se rend dans le bureau d’une entreprise d’architectes dans l’espoir de glisser des plans dans l’enceinte de La Fiera. Il y parvient en se faisant passer pour un architecte, puis en faisant semblant d’aller aux toilettes alors qu’il déclenche une alarme incendie pour avoir du temps seul à rechercher les plans.

Alors qu’il fait cela, Bradford et Harper mettent en place une technologie pour effectuer une reconnaissance sur place, et Wesley arrive à l’aéroport où il est pris en charge par des agents sur la liste de paie de La Fiera. Pendant ce temps, Lopez est en mode survie sous l’œil vigilant du commandant en second de La Fiera et d’un médecin de garde, donc sa surprise en voyant Wesley est compréhensible.

À Los Angeles, Chen et Gray traquent le tueur de Jackson, un jeune de 17 ans qui a été recruté par La Fiera pour le poste. Bien que la confrontation de Grey avec le tueur soit tendue et discutable quant à ce qu’il fera, le sergent fait finalement la bonne chose et menotte le coupable pour qu’il soit traité au lieu de chercher une vengeance immorale.

À l’extérieur, Nolan se regroupe avec Bradford et Harper alors qu’ils déterminent que le « plan B » est leur seule option. Ce n’est pas quelque chose que Harper ou Chen adorent, mais après un bref signal à Wesley qui est au courant de ce qui doit se passer de l’intérieur, les choses se mettent en branle. Quand lui et Lopez sont autorisés à passer un moment seuls ensemble, il dit qu’ils devront sortir de l’enceinte avant qu’elle n’accouche, ce qui se produit lorsqu’il lui injecte des médicaments.

Wesley promet que Harper le contrecarrera lorsqu’ils arriveront à l’hôpital, mais alors que La Fiera et son équipe commencent à précipiter Lopez au centre médical pour qu’il y soit soigné, elle est séparée de Wesley qui est jetée dans une voiture séparée. Observant de loin, Nolan dit qu’il ira après Wesley alors que Bradford et Harper vont rencontrer Lopez à l’hôpital où une fusillade s’ensuit.

Dans une course pour s’échapper, Max fait atterrir un hélicoptère pour récupérer Lopez, Bradford et Harper, mais quelques instants avant qu’ils ne montent à bord, La Fiera frôle Lopez avec une balle. En colère contre son enlèvement, Lopez se retourne et tire une balle, frappant le criminel. Heureusement, Lopez n’est pas mortellement blessé et après quelques persuasion, ils demandent à Max de diriger l’hélicoptère dans la direction de Wesley et Nolan.

En fin de compte, c’est une mission réussie, mais douce-amère alors qu’ils continuent de faire face à la perte de Jackson. Reprenant trois mois plus tard, les téléspectateurs ont droit au jour où Lopez et Wesley rentrent à la maison avec leur bébé et font une petite fête avec leurs collègues. L’épisode se termine avec la visite de Lopez sur la tombe de Jackson West où elle lui fait le point sur leur vie et présente son nouveau fils, nommé Jackson en mémoire de lui.

Comment l’équipe du LAPD évoluera-t-elle après la défaite de Jackson ? Faites-nous part de vos réflexions sur la première de la saison 4 dans les commentaires ci-dessous.

