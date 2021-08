L’enlèvement d’un animal de compagnie est un crime : répression contre les dognappings alors que les criminels font face à de nouvelles peines sévères | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un groupe de travail spécial enquêtant sur le vol d’animaux de compagnie a entendu des preuves que les chiens sont désormais sur le radar des groupes criminels organisés à la suite d’une flambée du prix des chiots.

Le coût moyen d’un chiot est passé de 808 £ en 2019 à 1 875 £ l’année dernière, selon le site de petites annonces Pets4Home.

Les bouledogues anglais, la race de chien la plus chère, ont été annoncés jusqu’à 2 140 £ en juin 2020, contre une moyenne de 1 637 £ en mars de la même année.

Une recommandation clé du groupe de travail, qui publiera son rapport dans les prochaines semaines, sera la création de la nouvelle infraction d’enlèvement d’animaux de compagnie.

Le secrétaire à la Justice, Robert Jenrick, aurait fait pression au niveau du cabinet pour un changement de la loi.

Une source gouvernementale a déclaré: «Au lieu d’apporter un changement symbolique à la loi, nous avons écouté les organisations caritatives, les éleveurs et la police pour mieux comprendre ce que nous devons faire pour lutter contre ce crime horrible. Une partie du forfait sera une nouvelle infraction pour mieux refléter le fait que, pour la plupart des gens, les animaux de compagnie ne sont pas seulement des biens et qu’en avoir un volé est traumatisant à la fois pour le propriétaire et pour l’animal.

“Une nouvelle infraction spécialement conçue fera cela et signifie que ceux qui volent des animaux de compagnie seront passibles de peines plus sévères qu’ils ne le font actuellement.”

L’infraction devrait être créée en ajoutant une mesure au projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux (PCSC) qui est actuellement en cours d’examen au Parlement.

Cette décision intervient alors qu’un leader conservateur du Brexiteer a lancé Animals Matter, un nouveau groupe de campagne pour défendre le bien-être animal.

Andrea Jenkyns, qui a évincé Ed Balls du Labour de Morley et Outwood lors des élections de 2015, a déclaré que le vol d’animaux de compagnie était un problème majeur qui a été soulevé à la porte lors des dernières élections.

« Les gens avec des chiens assez chers [were] peur de les emmener au parc local », a-t-elle déclaré. “Donc, il y a une vraie peur à ce sujet.”

Décrivant l’importance des chiens de compagnie, elle a déclaré : « Un chien n’est pas un objet, n’est-ce pas ? C’est en fait un membre de la famille.

Mme Jenkyns, qui est végétarienne depuis plus de deux décennies, nomme le Brexit et le bien-être animal comme ses deux principales passions. Maintenant que le Royaume-Uni est hors de l’UE, elle consacre une nouvelle énergie à la promotion et à la protection des animaux.

Elle souhaite que la Grande-Bretagne utilise les nouvelles libertés post-Brexit pour améliorer les conditions des animaux. Mme Jenkyns est fortement opposée au foie gras et souhaite également mettre fin aux tests sur les beagles.

“Je pense que ce sera la prochaine grande chose”, a-t-elle déclaré. Au Royaume-Uni, nous ne devrions pas tester sur des animaux comme celui-ci, pour quelque expérience que ce soit. »

Le site Web d’Animals Matter mettra en évidence des problèmes d’actualité et accueillera également des courts métrages impliquant des célébrités et leurs animaux de compagnie. Une vidéo qui doit être mise en ligne cette semaine présente le vétéran DJ Andy Kershaw et son schnauzer.

Mme Jenkyns veut montrer que les conservateurs peuvent se soucier autant des animaux que leurs homologues de gauche, et fait valoir que le gouvernement de Boris Johnson est plus disposé à agir que les administrations récentes.

Elle a embrassé le végétarisme à la suite de l’affaire des «Tamworth Two» – un couple de porcs qui s’est échappé d’un abattoir et a passé plus d’une semaine en cavale avant de commencer une nouvelle vie dans un sanctuaire animalier.

« Je me sentais désolée pour les porcs à l’époque, alors j’ai abandonné le bacon », a-t-elle déclaré. “Nous vivions au Pays de Galles et j’ai vu les bébés agneaux et je ne pouvais pas manger d’agneau à ce moment-là.”