L’ennemi caché de Canelo lvarez

Si tout se passe sous ce scénario annoncé, mais pas encore confirmé, le 18 septembre contre Caleb Plant, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, exactement trois ans plus tard, dirigerait à nouveau une carte PPV pure aux États-Unis. Le dernier a eu lieu le 15 septembre 2018 contre Gennady Golovkin. Cette nuit-là, environ 1 100 000 PPV ont été vendus. Puis l’homme de Guadalajara a signé un contrat avec DAZN où chacun de ses combats serait commercialisé par abonnement.

Le 19 décembre, comme nous le verrons dans cette vidéo, il y a eu un PPV “menteur” de DAZN sur lequel ni le succès ni l’échec n’ont été rapportés. Le combat du 18 septembre serait promu par PBC, Canelo pourrait récolter la plus grosse bourse de sa carrière et signifie en fait un énorme pari sur l’attraction médiatique exclusive du Mexicain. On le voit bien, au niveau de l’appel, son rival américain (Plant) n’existe pas pour le grand public. Et c’est là que commencent les problèmes possibles, ou plutôt le vrai défi de Canelo : son combat contre les chiffres.

Un combat que Terence Crawford a déjà perdu, Gervonta Davis perd par KO et court de sérieux risques même Manny Pacquiao lui-même. Quelque chose que nous verrons dans cette vidéo, justement. Les mauvais chiffres de Crawford contre l’enthousiasme incongru de Bob Arum pour son prochain pay-per-view (contre Porter) ; les pauvres numéros « mal annoncés » de Gervonta Davis contre Mario Barrios ; les raisons d’imaginer un Pacquiao vs. Spence, le facteur Oscar de la Hoya vs. Vitor Belfort comme “pierre dans la chaussure” pour Canelo vs. Plant et à quoi s’attendre de la commercialisation de ce combat.

Parallèlement à cette analyse approfondie et non filtrée, je vous parlerai également de ce que, j’imagine, les véritables intentions de DAZN sont avec ce combat, « gracieusement donné » à l’entreprise de PBC, un concurrent. Quel chemin la plate-forme DAZN a-t-elle l’intention de prendre avec Canelo en fonction du résultat de ce PPV ? J’ai la réponse dans la vidéo, avec un panorama total du moment de l’entreprise, de cette façon de commercialiser la boxe, post-pandémie et dans le feu du bon et aussi du «mauvais» streaming.