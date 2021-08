L’ennemi juré des talibans démasqué alors que le « Lion du Panjshir » promet d’anéantir le régime barbare | Monde | Nouvelles

Afghanistan : un expert discute de la résistance anti-talibans

Mais Ahmad Massoud a lancé un avertissement effrayant selon lequel le pays pourrait néanmoins devenir un pôle d’attraction pour les terroristes – et pourrait offrir à al-Qaïda une base pour lancer des attaques terroristes contre l’Occident, y compris le Royaume-Uni. M. Massoud est le fils d’Ahmad Shah Massoud, le soi-disant « lion du Panjshir », l’ancien chef de l’Alliance du Nord, qui a été tué par al-Qaïda quelques jours avant les attentats du 11 septembre.

Le titre a maintenant été transmis à Ahmad alors qu’il poursuit l’héritage de son père dans la région assiégée.

Le jeune Massoud dirige un soulèvement armé centré sur le Panjshir, qui a abouti à la reconquête de trois zones clés ces derniers jours – et le joueur de 32 ans a juré que son armée de rebelles « se battra jusqu’au dernier souffle ».

Le Front de résistance nationale d’Afghanistan a vu des effectifs renforcés par des soldats afghans entraînés par l’Occident se retirer de Kaboul.

Ahmad Massoud mène le combat contre les talibans (Image : GETTY)

Ahmad Shah Mahoud – le Lion original du Panjshir (Image: GETTY)

Un initié a déclaré au Mirror : « Au cours des trois derniers jours, les restes des forces de défense et de sécurité nationales afghanes se sont rendus au Panjshir.

“Ils renforcent, rejoignent et soutiennent l’alliance de Massoud.

« Les talibans sont attaqués sur plusieurs fronts lors de multiples assauts, mais ils enverront des renforts au nord pour riposter. »

Des écolières de Kaboul passent devant une peinture murale en l’honneur d’Ahmad Shah Massoud en 2015 (Image : GETTY)

Avant sa mort, Ahmad Shah Massoud a dirigé l’Alliance du Nord soutenue par la CIA, qui a finalement renversé les talibans en 2002.

Dans une lettre au Washington Post, son fils a déclaré : « J’écris aujourd’hui de la vallée du Panjshir, prêt à suivre les traces de mon père, avec des combattants moudjahidines qui sont prêts à affronter à nouveau les talibans.

Lui et ses hommes avaient des réserves de munitions et d’armes qu’ils avaient rassemblées au fil des ans, craignant qu’un jour ne vienne un jour où ils se retrouveraient obligés de se battre, a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Nous avons également les armes portées par les Afghans qui, au cours des dernières 72 heures, ont répondu à mon appel à rejoindre la résistance au Panjshir.

Des hommes armés soutenant les forces de sécurité afghanes contre les talibans se dressent avec leurs armes (Image : GETTY)

Personnel des forces de sécurité afghanes sur une route à Bazarak (Image : GETTY)

« Nous avons des soldats de l’armée régulière afghane qui ont été dégoûtés par la reddition de leurs commandants et se dirigent maintenant vers les collines du Panjshir avec leur équipement.

« D’anciens membres des forces spéciales afghanes ont également rejoint notre lutte.

Si les chefs de guerre talibans lançaient une contre-attaque, ils seraient donc confrontés à une « résistance farouche », a juré M. Massoud.

Il a déclaré : « Le drapeau du Front national de résistance flottera sur toutes les positions qu’ils tenteront de prendre, comme le drapeau du Front national uni flottait il y a 20 ans.

Afghanistan : qui contrôle (Image : Express)

« Pourtant, nous savons que nos forces militaires et notre logistique ne seront pas suffisantes.

« Ils seront rapidement épuisés à moins que nos amis occidentaux ne trouvent un moyen de nous approvisionner sans délai. »

Dans un message clairement destiné aux dirigeants occidentaux tels que le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson, M. Massoud a averti : « Les talibans ne sont pas un problème pour le seul peuple afghan.

« Sous le contrôle des talibans, l’Afghanistan deviendra le Ground Zero du terrorisme islamiste radical.

Chronologie du conflit en Afghanistan (Image : Express)

« Des complots contre les démocraties vont se tramer ici une fois de plus. »

Il a souligné : « Quoi qu’il arrive, mes combattants moudjahidines et moi défendrons le Panjshir en tant que dernier bastion de la liberté afghane. Notre moral est intact. Nous savons par expérience ce qui nous attend.

“Mais nous avons besoin de plus d’armes, de plus de munitions et de plus de fournitures.”

M. Massoud est diplômé du King’s College de Londres et a également fréquenté la Royal Military Academy Sandhurst pendant un an.