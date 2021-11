L’ennemi le plus meurtrier des joueurs d’Elden Ring était un trou dans le tutoriel

Gif : From Software / Bandai Namco / Kotaku

Parmi les dizaines de monstres et de pièges conçus pour tuer les joueurs d’Elden Ring, un trou discret dans la zone du didacticiel s’est avéré être l’aspect le plus meurtrier de la version préliminaire du jeu.

Au cours du week-end, tous ceux qui ont eu la chance de recevoir une invitation au test de réseau fermé d’Elden Ring ont eu un premier aperçu du prochain successeur de Dark Souls de From Software. C’était plutôt bien, même si atteindre la fin a éveillé en moi une soif primordiale et troublante d’en savoir plus qui ne sera rassasiée qu’au lancement du jeu l’année prochaine.

Le test de réseau d’Elden Ring s’est ouvert dans une grotte avec seulement deux options pour votre personnage pré-construit : avancez vers le monde ouvert ou descendez dans une zone séparée pour en savoir plus sur le jeu. J’ai choisi de consulter le didacticiel pour m’assurer que je connaissais les commandes mises à jour et, finalement, je me suis retrouvé à cracher sur un rebord juste au-dessus de mon point de départ. C’est alors que j’ai vu les taches de sang.

Comme dans Dark Souls, les taches de sang dans Elden Ring montrent où les joueurs sont morts. Interagir avec une tache de sang active une figure fantomatique des dernières secondes en vie de votre compagnon aventurier, fournissant parfois des indices de dangers futurs. Le rebord post-tutoriel était couvert de taches de sang, ce qui signifie que quelque chose ici tuait les joueurs en masse. Je me suis approché de la zone prêt à battre en retraite à la hâte, pensant qu’il devait y avoir une mauvaise surprise de style logiciel qui m’attendait.

Non, il s’avère que les gens retombaient accidentellement dans le trou du didacticiel, ce qui, de cette hauteur, était plus que suffisant pour les tuer.

Et contrairement aux chasseurs Bloodborne laissant exprès des taches de sang partout dans la zone du hub, je crois sincèrement que les joueurs d’Elden Ring n’ont pas vu le trou. Il n’est pas immédiatement évident où vous vous retrouvez après le didacticiel et la faible luminosité de la grotte fait qu’il est difficile de remarquer le gouffre béant en dessous de vous, même si vous regardez le sol. Bon sang, les taches de sang sont probablement la moitié de la raison pour laquelle je n’ai pas fait le plongeon mortel aussi.

J’ai combattu de nombreuses créatures redoutables pendant ma courte période avec Elden Ring, des chauves-souris et des crabes aux dragons et aux géants. Mais aucun ne semblait accumuler l’immense nombre de corps de ce simple trou. Même la zone avant le boss final de l’aperçu, un gros crétin nommé Margit the Fell Omen, n’avait pas autant de taches de sang que ce rebord. C’est juste une preuve de plus que la gravité sera l’un des ennemis les plus dangereux d’Elden Ring.