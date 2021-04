Lennon Estate publie une vidéo du mix studio de la chanson classique “ Isolation ”

le Domaine John Lennon a sorti une vidéo pour le nouveau Raw Studio Mix du morceau classique de John «Isolation», qui a été filmé à l’étage chez John et Yoko à Tittenhurst Park dans le Berkshire le 16 juillet 1971.

La vidéo est remplie d’oeufs de Pâques chronométrés qui montrent des éléments cachés et des indices de la vie partagée par John et Yoko, ainsi que des artefacts importants.

La vidéo arrive quelques jours avant la sortie du prochain coffret, John Lennon / Plastic Ono Band – La collection ultime, prévu le 23 avril via Capitol / UMe, dont la piste est incluse aux côtés de Raw Studio Mixes pour chaque chanson de l’album ainsi que les singles non-album de John.

Le coffret de huit disques super deluxe, célébrant les 50 ans du chef-d’œuvre solo de John, est une expérience d’écoute immersive et profonde et une exploration en profondeur du disque que John a décrit comme «la meilleure chose que j’ai jamais faite».

Le projet a été autorisé par Yoko Ono Lennon, qui a supervisé la production et la direction créative. La collection comprend également la même équipe audio qui a travaillé sur Imagine – The Ultimate Collection, acclamée par la critique en 2018, notamment l’ingénieur Paul Hicks, triple gagnant d’un Grammy Award, et les mixeurs / ingénieurs Rob Stevens et Sam Gannon.

The Ultimate Collection place les auditeurs au centre du studio et explore les sessions d’enregistrement de l’album en 1970 aux EMI Studios 2 & 3, Abbey Road, ainsi que les singles post-Beatles de John, «Give Peace A Chance», «Cold Turkey» et «Instant Karma! (Nous brillons tous).”

De la création au master final, les sessions sont explorées à travers des dizaines de démos inédites et rares, des répétitions, des extraits, des jams et des conversations en studio, révélant comment ces chansons bien-aimées ont vu le jour. Tout dans ce coffret expansif a été récemment mélangé à partir de zéro à partir de tout nouveaux transferts haute résolution 192 kHz / 24 bits. En plus des divers nouveaux mixages, l’ensemble contient 87 enregistrements inédits.

John and Yoko Ono’s John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection sort le 23 avril et est disponible en pré-commande ici.