Lennon, Harrison, Clapton, Lune Et Plus

Un concert historique qui, étonnamment, passe parfois inaperçu dans l’histoire de certaines royautés du rock britannique a eu lieu au Lyceum Theatre de Londres le 15 décembre 1969.

Il s’agissait d’un événement caritatif pour l’UNICEF, le fonds international des Nations Unies, appelé Peace and Love for Christmas. Le concert a marqué les débuts en direct du Plastic Ono Band étendu, avec à cette occasion l’incroyable line-up de John Lennon, Yoko Ono, George Harrison, Eric Clapton, Delaney & Bonnie, Billy Preston, et divers autres Beatles et les anciens de Clapton, avec une brève apparition de Keith Moon. Il est venu dans le semaine de sortie de l’émission Live Peace du Plastic Ono Band à Toronto.

La dernière apparition en direct de Lennon au Royaume-Uni

Le concert s’est avéré être la dernière apparition en direct de Lennon dans son pays d’origine. C’est aussi la réponse à ce qui pourrait être une question-anecdote mémorable, à propos de la nuit où Lennon et Harrison figuraient sur un projet de loi qui comprenait également Jimmy Falaise, Desmond Dekker, les Young Rascals et les hitmakers britanniques Blue Mink. Les billets coûtent 1 £ chacun, et les autres membres de la distribution stellaire comprenaient Klaus Voorman, Bobby Keys, Jim Price et Alan White, tous des collaborateurs réguliers de cette famille élargie. BBC Radio1 DJ Empereur Rosko MCd la soirée.

Il s’agissait du premier concert de Lennon et Harrison depuis le célèbre concert final des Beatles au Candlestick Park de San Francisco le 29 août 1966. Il s’est déroulé à une époque où Harrison et Clapton étaient en tournée dans le cadre de Delaney & Bonnie and Friends, comme ils ont été facturés. La scène du Lyceum était ornée d’une bannière de message géante « La guerre est terminée », prévisualisant le sentiment de John et Yoko prochain single de Noël.

Ce supergroupe a interprété le single « Cold Turkey » de Lennon et du Plastic Ono Band et sa face B « Don’t Worry Kyoko (Mummy’s Only Looking For Her Hand In The Snow) », les deux dans des versions étendues. Les enregistrements, mixés par l’ingénieur des Beatles Geoff Emerick, ont été inclus dans le deuxième disque, intitulé Live Jam, sur la sortie originale du album de 1972 crédité à Lennon, Ono et Elephant’s Memory, Some Time In New York City. John présente « Cold Turkey » (qui figurait dans les charts britanniques au moment de l’événement, ayant culminé à la 14e place) en disant « Ceci est une chanson sur la douleur ».

Lennon est cité, par The Beatles Bible et ailleurs, exprimant son enthousiasme pour la nuit. « Je pensais que c’était fantastique », a-t-il déclaré. « J’étais vraiment dedans. Nous faisions le spectacle et George et Bonnie et Delaney, Billy Preston et toute cette foule sont arrivés. Ils venaient de rentrer de Suède et George jouait l’homme invisible dans le groupe de Bonnie et Delaney, ce qu’Eric Clapton avait fait, pour soulager la pression d’être le célèbre Eric et le célèbre George.

«Ils sont devenus les guitaristes et ils sont tous venus, et c’était à nouveau comme le concert à Toronto. J’ai dit : ‘Veux-tu venir ?’ Ils ont dit : « Eh bien, qu’est-ce que vous allez jouer ? » J’ai dit : ‘Ecoute, on va probablement faire un blues… ou ‘Cold Turkey’, qui est à trois accords, et Eric le savait. Et « Don’t Worry Kyoko », qui était celui de Yoko, qui a trois accords et un riff. J’ai dit: ‘Une fois que nous aurons commencé le riff de Yoko, continuez à le frapper.’ »

