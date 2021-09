Lennox Lewis critique Anthony Joshua alors que la « bataille d’Angleterre » espère avec Tyson Fury en lambeaux après qu’Oleksandr Usyk surclasse Brit

in

Lennox Lewis a exhorté Anthony Joshua à ne pas être aussi hésitant après que le Britannique a perdu ses titres mondiaux des poids lourds lors d’une défaite déséquilibrée contre Oleksandr Usyk samedi soir.

Le règne de Joshua en tant que champion du monde des poids lourds a pris fin et une « bataille d’Angleterre » contre Tyson Fury est en lambeaux après qu’Oleksandr Usyk a remporté une superbe victoire par décision unanime au stade Tottenham Hotspur.

Joshua a été battu de manière convaincante par Usyk au stade Tottenham Hotspur

Usyk abandonnait trois pouces de hauteur et quatre pouces de portée, ainsi que près de 20 livres de poids, mais le sens technique de l’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight s’est imposé dans une atmosphère électrique.

Joshua a terminé le combat affalé contre les cordes alors que son plus petit ennemi cherchait une finition dramatique et bien que cela ne se produise pas, Usyk a remporté les titres WBA, IBF et WBO après avoir reçu le feu vert des trois juges.

Les scores de 117-112, 116-112 et 115-113 n’étaient que la récompense d’une quasi-masterclass de l’invaincu Usyk, qui n’est devenu que le troisième combattant après Evander Holyfield et David Haye à remporter des titres mondiaux en cruiserweight et heavyweight.

Joshua, qui a été obligé d’affronter le challenger obligatoire de la WBO Usyk après l’échec d’un combat contre Fury plus tôt cette année, a semblé accepter le résultat lorsque les scores sont arrivés alors qu’il n’a subi que la deuxième défaite de sa carrière.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était trop bon pour Joshua

L’ancien champion des poids lourds Lewis a insisté sur le fait que Joshua pouvait revenir, mais a exhorté son compatriote à ne pas perdre de temps à poursuivre un combat après avoir laissé l’Ukrainien se construire une avance inattaquable.

“Je dois abandonner à Usyk pour une excellente performance tactique ce soir”, a-t-il écrit. “Pour Anthony Joshua, ce n’est pas la fin de la route, mais vous [sic] ne peut pas être si hésitant ou attendre le 8ème tour pour l’activer. Apprenez de cela et améliorez-vous.

“Usyk a montré son pedigree sur le ring ce soir”, a-t-il ajouté. « Championne amateur. médaillé d’or olympique [sic].

« Champion incontesté des poids lourds et maintenant champion du monde des poids lourds. C’est payant de prendre le long chemin, de travailler dur et d’atteindre agressivement vos objectifs. »

