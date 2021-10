Lennox Lewis embrasse Tyson Fury après la victoire à élimination directe contre Deontay Wilder à Las Vegas et lui dit que c’était « incroyable »

Lennox Lewis a été tellement impressionné par la victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder qu’il l’a cherché dans les coulisses pour le féliciter.

Fury a éliminé Wilder samedi soir et, bien qu’il ait lui-même été terrassé deux fois, il a remporté la victoire au tour 11.

Fury a balayé le sol avec Wilder dans l’un des classiques modernes de la boxe

Lewis a été impliqué dans quelques-uns d’entre eux et voulait le féliciter personnellement

Dans une interview dans son vestiaire après le troisième combat historique, Fury a repéré Lewis et lui a fait signe de dire un mot rapidement.

Lewis est entendu dire : « Incroyable ! Grand combat, mec, tu as fait preuve d’un grand cœur, d’une grande résilience et d’un grand QI.

Fury a répondu: « Vous ne pouvez pas nager sans vous mouiller! »

Lewis, qui a été triple champion du monde des poids lourds et double champion linéaire, a partagé le ring avec certains des meilleurs boxeurs de division de tous les temps.

Lewis a partagé le ring avec les meilleurs du secteur et est un Hall of Famer de la boxe

Au cours d’une glorieuse carrière de 14 ans, il a battu Vitali Klitschko, Mike Tyson et Evander Holyfield.

Lewis avait plus à dire sur le combat en parlant à Boxing Social après le combat, affirmant que Fury était le «roi de la division».

« Oh mon Dieu, quel combat », a-t-il déclaré.

«Nous avons vu le premier combat et ce fut un combat incroyable.

Wilder a renversé Fury deux fois dans le combat

«Nous avons vu le deuxième combat, encore plus incroyable.

« Le troisième était la casquette. Un beau combat des deux gars. Tyson Fury est évidemment sorti vainqueur.

« Dur, d’avant en arrière, d’avant en arrière. Je veux dire, on pouvait dire qu’ils le voulaient tous les deux, et on pouvait dire qu’ils avaient beaucoup de cœur et qu’ils étaient tous les deux des soldats. Super combat, j’en suis vraiment content.

« La clé pour que Fury remporte la victoire. Ce qu’il a fait a essentiellement mis son poids sur Deontay et avançait et arrivait avec la gauche-droite.

Fury a assuré qu’il n’y avait qu’une seule personne quittant le ring à Las Vegas avec les ceintures

« Je pense que ce serait un grand combat », a déclaré Lewis lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de Fury combattant Oleksandr Usyk.

« Tyson est vraiment gros et mesure 6’9. Quelle est la taille d’Usyk ?

«Ça va être un combat difficile pour lui, mais Tyson est un grand combattant et un grand champion. Je pense qu’il est le roi de la division en ce moment.