Lennox Lewis laisse l’entraîneur de Tyson Fury SugarHill Steward sans voix après avoir loué son travail dans la victoire de Deontay Wilder

La victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder a porté l’héritage déjà riche du Gypsy King vers de nouveaux sommets.

La paire a organisé un combat pour le titre des poids lourds classique de tous les temps à Las Vegas et beaucoup pourraient affirmer que Fury a porté son jeu à de nouveaux niveaux depuis qu’il s’est associé à SugarHill Steward of the Kronk Gym.

.

Fury a fait l’éloge de Steward pour ses conseils après le combat

Fury a initialement fait équipe avec Ben Davison lorsqu’il a commencé son retour à la boxe en 2018, mais avant le deuxième combat de Wilder, Fury a décidé d’aller dans une direction différente et de faire équipe avec quelqu’un qu’il a rencontré il y a longtemps.

Fury s’était entraîné au Kronk Gym plus d’une décennie auparavant et une fois qu’il a fait équipe avec Steward, il a remporté le titre WBC de Wilder.

S’exprimant après le combat de trilogie entre Fury et Wilder, l’ancien champion incontesté des poids lourds Lennox Lewis a fait l’éloge du neveu d’Emmanuel et maintenant entraîneur en chef du gymnase Kronk, SugarHill.

« Kronk dans la maison ! Emmanuel Stewart serait tellement fier en ce moment. C’est incroyable, cet homme a fait un travail fantastique », a déclaré Lewis.

Emmanuel Steward a supervisé l’ascension de Lennox Lewis vers la grandeur

Les éloges ont laissé SugarHill sans voix et il est facile de comprendre pourquoi – son oncle était une véritable légende.

Steward a formé 43 champions du monde au cours d’une carrière célèbre, dont Lewis de 1994 à 2004.

«Manny m’a toujours dit que j’étais le meilleur, mais la vérité est qu’il était le meilleur et je suis reconnaissant, privilégié et honoré de compter parmi ses nombreux succès historiques.

« Manny m’a aidé à traverser certains des plus gros combats de ma carrière et je regrette seulement de ne pas avoir pu lui rendre la pareille et le voir à travers son plus grand combat. »

Fury et SugarHill ont maintenant le même lien et le Gypsy King ne tarit pas d’éloges sur son entraîneur après sa victoire épique sur Wilder pour terminer la trilogie

« Je dois remercier mon entraîneur. À la fin, il m’a dit: « faites fonctionner votre jab, seuls les gros chiens le sortent tard », a-t-il déclaré après le combat.

«C’était à la limite du siège et aurait pu aller dans les deux sens. SugarHill m’a poussé à l’assommer tard.