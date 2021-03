L’ennui, c’est mieux | Daily Sound & Fury ⋆ .

ALEX MAJOLI / MAGNUM

Joe Biden a une vraie chance d’être un président ennuyeux. Cela demandera un travail constant. De nombreuses forces du commerce et de la nature humaine sont dressées contre lui et d’innombrables obstacles se dressent sur son chemin. Mais si le pays a de la chance, des jours entiers passeront sans que les activités du président agitent l’esprit public.

Le succès à la présidence peut être mesuré de plusieurs manières. Après Donald Trump, un nouveau pourrait être la capacité à éclaircir les rangs de l’agog. Nous avons besoin d’un président qui puisse réinitialiser les normes du bureau et faire face à notre crise actuelle sur la nature de la vérité, en donnant au public les informations qu’il mérite. Biden peut montrer à ceux qui n’ont pas voté pour lui qu’il les respecte suffisamment pour chercher à les persuader, plutôt que de les noyer avec des affirmations non vérifiées.

Calvin Coolidge était réputé pour être ennuyeux. Selon son secrétaire, il ne souhaitait pas «aller au-devant de la majestueuse armée de la pensée et de l’aspiration humaines, ouvrant des voies nouvelles et étranges». Alors qu’il s’apprêtait à quitter ses fonctions, le 30e président s’est vanté: «L’une des réalisations les plus importantes de mon administration a peut-être été de s’occuper de mes affaires.»

Mais l’ennui que ce moment appelle ce n’est pas la monotonie d’un agenda limité, ni l’ennui délibéré de la placidité. Biden devra gérer des défis historiques. Le trajet sera cahoteux. De plus, il a chargé des rames de décrets et de lois dans la goulotte pour une dispersion immédiate lorsqu’il se déplace de l’autre côté du bureau Resolute.

C’est précisément parce que sa liste de choses à faire est si longue que l’ennui est de mise. J’utilise le terme dans le même sens que Leon Panetta, que j’ai interviewé à propos de la présidence il y a quelques années. «Un président rationnel et expérimenté va être très, très ennuyeux», a déclaré l’ancien secrétaire à la Défense, directeur de la CIA et chef de cabinet de la Maison Blanche.

La remarque de Panetta est venue comme préambule à une discussion sur les compétences et les attributs nécessaires pour maîtriser la présidence moderne: donner la priorité à ce qui est important, pas à ce qui consume l’esprit de la ruche de Twitter; éviter les combats sans issue avec des adversaires qui tentent de vous appâter; et se concentrer sur les conséquences lointaines d’une action immédiate ou sur des problèmes lointains qui ne peuvent être résolus que par la planification aujourd’hui. Comme, disons, une pandémie.

Un président qui essaie de s’adapter à ce moule pourrait ne pas garder le pays rivé, mais il sera efficace. Une présidence basée sur les notations ou le trille de l’alerte de nouvelles, en revanche, est aussi distincte des exigences vitales du poste que The Apprentice l’était des habitudes de gouvernance d’entreprise efficace, ou The Bachelor est issu de relations nourricières.

Une telle présidence ramènerait l’exécutif à son rôle d’information du public. Des briefings, des graphiques et un défilé d’agents publics oubliables peuvent expliquer aux citoyens du pays – ou, plus probablement, à leurs représentants dans la presse – ce qui se fait en leur nom. L’Amérique a montré une nette préférence pour cette approche pendant la pandémie. Les gouverneurs qui ont simplement exposé ce qu’ils savaient sont devenus des héros. Anthony Fauci a inspiré une telle affection florissante dans tout le pays en expliquant ce qu’il savait – et où il s’était trompé – que les gens plantaient des pancartes le remerciant devant leurs azalées.

Le public a soif d’informations. Telle est la leçon de base des lignes directrices des CDC et des livres de gestion des urgences: l’information, même lorsqu’elle s’avère finalement défectueuse, donne aux gens un sentiment de contrôle sur leur vie.

Comme nous l’avons vu sous l’administration Trump, tenir une conférence de presse n’équivaut pas à informer le public. Il est possible, il s’avère, de parvenir à une réduction nette de la connaissance du public avec une conférence de presse. Au lieu de cela, une administration ennuyeuse doit faire passer le gouvernement avant la campagne, en utilisant les informations pour instruire, éduquer et bâtir sur les connaissances accumulées, et non pour créer un refuge politiquement favorable. La gouvernance donne la priorité à la science et aux faits durables, tandis que la campagne préfère le flimflam. Le seul objectif de la campagne est de survivre au prochain cycle de nouvelles, tandis que gouverner est bon pour la survie réelle.

Aucune présidence ne sera exempte d’intérêt politique ou de parti pris de confirmation, mais une présidence qui place la persuasion sur l’affirmation, les faits sur le piffle, a une chance d’obtenir de véritables succès. Dans les années Trump, où le mensonge était l’unité de mesure de base du président, la fantaisie a chassé la réalité. Mais si cette affirmation a ravi les foules lors des rassemblements, elle n’a rien fait de bien contre le coronavirus, ni pour restaurer la confiance économique. Insister sur le fait qu’il est sûr de retourner dans les bars et les restaurants pourrait convaincre l’équipe locale, mais pour renforcer la confiance des consommateurs, il faut persuader tout le pays. Beaucoup de gens ont besoin de plus que CAPS LOCK lorsque le taux d’admission à l’hôpital augmente comme un bâton de hockey.

Les habitudes des Lumières, comme le fait de proportionner les preuves à la taille de la réclamation, nous ont livré des choses comme l’électricité et la pénicilline. Revenir à eux maintenant ne fera pas des merveilles immédiates, mais cela fera une différence.

La grande bataille de notre temps est la lutte entre réalité et fantaisie. Les responsables électoraux, les juges, les experts dans le domaine et les responsables de Trump ayant une connaissance réelle de ces questions ont tous convenu que l’élection présidentielle de 2020 n’avait pas été volée. Néanmoins, le président et la majorité de son parti ont affirmé une réalité différente. Des milliers de personnes se sont présentées pour se battre pour ce poste. La fantaisie a propulsé une insurrection.

Comme le souligne l’historienne Jill Lepore, l’insurrection du 6 janvier met en lumière les enjeux de notre crise épistémologique actuelle. L’expérience américaine était fondée sur l’idée que les connaissances pouvaient être accumulées, analysées et exploitées, que les problèmes et les menaces pouvaient être dispersés grâce à l’intelligence. Thomas Jefferson, dans son discours inaugural, a écarté ceux qui encourageraient la désunion ou contesteraient le gouvernement républicain «en tant que monuments de la sécurité avec laquelle l’erreur d’opinion peut être tolérée là où la raison est libre de la combattre». Pour le moment, la raison pourrait utiliser une main.

Une présidence juste-les-faits-madame reviendrait à une importante tradition américaine: les présidents sont censés calmer les passions publiques, pas les enflammer. Comme James Madison l’a écrit dans «Fédéraliste n ° 49», si un président attise la foule, «les passions… et non la raison, du public seraient jugées. Mais c’est la raison, seule, du public, qui doit contrôler et réglementer le gouvernement. Les passions doivent être contrôlées et réglementées par le gouvernement.

Le président Truman a réaffirmé ce principe au cours de son mandat: «Vous ne pouvez pas diviser le pays en sections et avoir une règle pour une section et une règle pour une autre, et vous ne pouvez pas encourager les préjugés des gens. Vous devez faire appel aux meilleurs instincts des gens, pas à leurs pires. Vous pouvez gagner une élection ou deux en faisant l’autre, mais cela fait beaucoup de mal au pays. «

Nous avons vu le mal dans l’esprit de parti qui a empêché les dirigeants républicains de contester que l’élection avait été volée, même s’ils savaient que ce n’était pas le cas et savaient quels dégâts ce mensonge pouvait causer. Un argument pour éloigner la présidence du fantasme est obligé de ne pas s’engager dans le fantasme que les faits peuvent fournir un solvant au tribalisme. Même le président le plus terriblement ennuyeux ne sera pas en mesure d’utiliser des faits, des briefings et des explications patientes pour surmonter complètement les incitations de la politique et des médias partisans. Pour le moment, comme l’écrit McKay Coppins, ces incitations encouragent les républicains à prétendre qu’ils «n’ont pas vu le tweet» de l’ensemble de la présidence Trump, afin qu’ils puissent continuer à jouer sur la même base.

Cependant, nous avons vu ce qu’apporte l’autre voie. Si un président veut un jour jeter des ponts avec l’autre parti, ce ne sera pas par des insultes et des affirmations sans fondement qui doivent être prises avec foi. Ce président doit aider ces législateurs à défendre leurs intérêts auprès de leur circonscription. L’image apocalyptique de l’administration Biden détenue par de nombreux conservateurs est au moins un obstacle à leur capacité à le faire. Une façon dont Biden peut adoucir cette image est de montrer aux électeurs qui ne l’ont pas soutenu qu’il se soucie suffisamment de ce qu’ils pensent pour chercher à les persuader et à leur expliquer.

En fin de compte, la principale raison d’être ennuyeux est que les surprises arrivent. S’en tenir aux exigences de base et sans intérêt du poste prépare un président à l’excitation à venir. En 2001, le personnel du président George W. Bush a expliqué comment il allait devenir président A4, pas toujours au centre des actualités du jour à la page A1 du journal. Puis les attentats du 11 septembre l’ont placé sur A1 pour le reste de ses deux mandats. Une Maison Blanche doit planifier ce jour-là, établir des routines de fonctionnement ordonnées et permettre au personnel de travailler sans craindre que le patron ne fasse un ping-pong dans une direction loufoque. Ennuyeux!

Si vous avez lu jusqu’ici, je ne vous ai pas ennuyé – ou peut-être avez-vous trouvé l’ennui intéressant. C’est une bonne nouvelle. Nous devons, nous aussi, jouer notre rôle pour faire baisser la température de notre moment politique actuel. Nous pourrions le faire avec moins de prises de vues, plus de souplesse dans nos débats publics et une reconnaissance du fait que le travail du président n’est pas nécessairement défini par ce que nous venons de lire, ou même par tout ce qui nous éclate dans le cycle des nouvelles.

Parfois, en restant à l’écart, un président peut créer un espace pour que notre attention se tourne ailleurs.

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/01/biden-should-build-back-boring/617740/?utm_source=facebook&utm_medium=cr&utm_campaign=WITHIN_Retargeting_BidCap&utm_term=WITHIN_SiteVisitors&utm_content=012621_DR_Image_BoringIsBetter-JoeBidenRealShotBoring_ArticleLP+-+Content+-+Copy&fbclid = IwAR20yeJ5nagF6ApwR9rqtYNCuf-PRptki-Wtr7S4QmdPri528KRebNNEVzQ_aem_ASusdzBsICmCjCX88DO8Q1Z1E6g5DhUKGxccXKqA9uuXATlt_dhVKsSGvGMpARFtHloQPtSeUQfvrUhSjR9p8hRKn4scQ0jCIfrUbBcGHsIJqYXp67QnlMEigZfsaALFAPA

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon!