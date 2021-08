Lenny Kravitz célèbre l’anniversaire de son «frère» Jason Mamoa avec un style sérieux

Le mois d’août est à nouveau là, et cela signifie qu’Internet célèbre l’anniversaire de la star d’Aquaman, Jason Momoa. Au cours des dernières années, le chanteur Lenny Kravitz, qui était auparavant marié à la femme de Momoa, l’actrice Lisa Bonet, a souhaité à la star de Game of Thrones un joyeux anniversaire en ligne, provoquant l’explosion des réseaux sociaux. 2021 n’était pas différent, car Kravitz a partagé une photo de lui et de Momoa avec la légende “Joyeux anniversaire, Jason. Je suis fier de t’appeler mon frère. Un amour. Une famille.”

Ce réseau social explose toujours lorsque ces deux hommes célèbres et sexy interagissent, et il y a un certain respect et une certaine crainte envers Bonet, ce qui fait que le sien est le nom qui a tendance sur Twitter. “Lisa Bonet a vraiment mis CES deux hommes dans une véritable amitié et j’ai l’impression qu’il devrait y avoir des gravures dans des grottes à son sujet pour préserver la légende”, a tweeté une personne.

Joyeux anniversaire Jason. Je suis fier de t’appeler mon frère. One Love. Une famille. : Mark Seliger pic.twitter.com/ZDp8DZ8g2d – Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 1er août 2021

Encore une fois, je demande à Lisa Bonet de S’IL VOUS PLAÎT révéler ses voies 🔥 pic.twitter.com/2HAUj14OrA – Nicole Nichelle (@alamanecer) 1er août 2021

vous êtes jaloux de Lisa Bonet, mais je suis jaloux de Lenny Kravitz et Jason Momoa pour avoir cette déesse dans leur vie pic.twitter.com/qvepzaKUHS – ellie loretta 🦥 (@eelliecollins) 1er août 2021

Momoa et Bonet ont commencé à sortir ensemble en 2005, et on pensait qu’ils étaient mariés depuis plus d’une décennie jusqu’à ce qu’ils se marient officiellement en octobre 2017. Les deux partagent la fille Lola Iolani Momoa, 14 ans, et le fils Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, 12 ans. Lors de l’émission The Late Late Show en novembre 2017, un mois après leur mariage, Momoa a déclaré qu’il avait le béguin pour Bonet remontant à son passage à The Cosby Show. Les deux se sont finalement rencontrés en 2005 lorsque des amis communs les ont présentés. “Nous étions juste au bon endroit au bon moment”, a déclaré Momoa à l’époque.

“En fait, j’avais redouté mes cheveux juste pour elle. J’avais d’énormes dreadlocks, elle avait des dreadlocks, et je me suis littéralement retourné et je la vois et je suis juste [in shock]. Elle dit : ‘Je suis Lisa.’ Je me suis retourné vers mon ami et je [pretended to scream]. J’ai eu des feux d’artifice à l’intérieur, mec. Je l’ai convaincue de me ramener à la maison parce que je vivais dans un hôtel. » Les deux ont ensuite dîné et c’est tout, « le reste appartient à l’histoire », a déclaré Momoa à James Corden.

Quant à Kravitz, il a déclaré au Times en 2019 qu’il entretenait une relation amicale avec Bonet et Momoa. “Vous passez par un mariage avec quelqu’un, vous rompez et c’est très difficile”, a-t-il déclaré. Bonet et Kravitz “ont mis le travail et nous avons pris le temps de redevenir meilleurs amis”, a déclaré le rockeur. Il a également déclaré que Momoa était “comme un frère pour moi”.