Lenny Kravitz souhaite à nouveau un joyeux anniversaire à Jason Momoa d’Aquaman 2, et je veux être Lisa Bonet quand je serai grand

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Jason Momoa est un nom connu depuis ses débuts en tant que Khal Drogo dans Game of Thrones, les cinéphiles le regardant devenir une véritable star de cinéma en tant qu’Aquaman de DC. Momoa a également fait la une des journaux pour son mariage avec Lisa Bonet et l’unité familiale qu’il partage avec l’ex de Bonet, Lenny Kravitz. Kravitz a encore souhaité un joyeux anniversaire à Momoa cette année, et je veux vraiment être Lisa Bonet quand je serai grande.