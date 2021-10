L’énoncé de mission de Superman évolue pour correspondre à l’ère moderne

À 80 ans, Superman est une personne âgée certifiée, même s’il n’a pas l’air d’avoir plus de 30 ans. Alors que le monde change, Superman met à jour son énoncé de mission pour mieux refléter le monde dans lequel il vit, a annoncé Jim, directeur de la création de DC. Lee à l’événement DC Fandome d’aujourd’hui.

Le monde change, et l’homme d’acier aussi. Depuis ses premières années, la devise du super-héros est « Vérité, justice et manière américaine », mais nous vivons dans un monde de plus en plus global, et Superman protège non seulement les États-Unis d’Amérique, mais aussi la Terre.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : diffusion en direct de DC Fandome (2021)

« Pour mieux refléter les histoires que nous racontons à travers DC et pour honorer l’incroyable héritage de Superman de plus de 80 ans de construction d’un monde meilleur, la devise de Superman évolue. Superman a longtemps été un symbole d’espoir qui inspire les gens, et c’est cet optimisme et j’espère que cela le fera avancer avec ce nouvel énoncé de mission : vérité, justice et un avenir meilleur », a déclaré Lee dans un communiqué officiel.

DC’s Fandome est un événement de quatre heures qui se déroule de 10 h 00 à 14 h 00 HNP, dans lequel DC prévoit de dévoiler un tas de contenus liés à DC. DC et Warner Bros. nous ont promis une nouvelle bande-annonce pour The Batman, et au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas encore à quoi nous attendre. Nous parierions sur quelque chose du film The Flash, Black Adam, le jeu Gotham Knights et le jeu Suicide Squad de Rocksteady: Kill the Justice League, mais ne vous attendez probablement pas à Injustice 3.