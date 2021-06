L’énorme admission de Toto Wolff après la dernière défaite de Mercedes

in

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a admis que, pour la première fois à l’ère du turbo hybride, son équipe “manquait de rythme” pour se battre pour une victoire en course.

Ceci, combiné à son admission que l’équipe s’est entièrement concentrée sur sa voiture 2022 sans aucune autre mise à niveau prévue – malgré l’appel de Lewis Hamilton à trouver plus de vitesse dans la voiture – pourrait soulever des doutes sur la régularité avec laquelle ils pourront défier Red Bull. avancer.

Max Verstappen a confortablement remporté sa troisième victoire en quatre courses lors du Grand Prix de Styrie dimanche et, avec la victoire de Sergio Perez à Bakou, emmène Mercedes sur quatre courses sans victoire pour la première fois depuis l’introduction de la réglementation turbo hybride en 2014.

Hamilton avait suivi Verstappen pendant la majeure partie du premier relais autour du Red Bull Ring, mais le leader du championnat du monde a pu lentement s’éloigner des avancées de Hamilton et avait creusé un écart de 17 secondes au moment où le Britannique s’est arrêté avant fin de course pour marquer le point du tour le plus rapide dimanche.

Alors que le directeur de l’équipe Mercedes a déclaré que les Silver Arrows se battraient à chaque occasion jusqu’à la fin de la saison, il a reconnu qu’ils n’avaient aucune réponse à la vitesse de Red Bull.

“Ce n’est pas un mauvais résultat en effet, mais ce qui est difficile, c’est que c’est la première course, vraiment, en huit ans où vous manquez juste de rythme”, a admis Wolff à Sky Sports F1 après la course.

« Vous voyez que nous avons arrêté de développer cette année parce que nous pensons que les prochaines années sont si importantes pour bien faire les choses. Et [Red Bull] continuez à ajouter des morceaux avec des pièces aérodynamiques et tout le mérite de leur stratégie.

« Vous avez l’impression que leur utilisation de leur nouvelle unité de puissance a consolidé leurs performances. Nous devons donc réfléchir ensemble et tirer le meilleur parti de l’ensemble dont nous disposons. C’est loin d’être fini.

«Nous sommes totalement excités. Ce n’est pas un fait accompli, nous manquions de rythme aujourd’hui. C’était le dimanche de la première course autrichienne, il en reste 15 et nous allons faire de notre mieux.

« Nous gagnerons des courses, nous serons en pole position et nous riposterons.

« La fiabilité est un point clé, mais aujourd’hui, nous n’avions tout simplement pas vraiment l’outil pour gagner. Max a toujours pu en ajouter un de plus et ça… c’est compliqué à digérer.

Quatre dernières victoires en course : Monaco : Red Bull

Bakou : Red Bull

France : Red Bull

Styrie : Red Bull C’est la première fois à l’ère du turbo hybride que Mercedes en perd quatre d’affilée.#F1 pic.twitter.com/OqZu6DldcV – Planète F1 (@Planet_F1) 27 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

« C’est certainement très difficile à cause de cette situation stratégique que nous ayons une toute nouvelle voiture cette année, avec un carburant différent, un moteur différent qui sera homologué et gelé, et la voiture est fondamentalement comme si vous alliez à un concept totalement différent.

“Vous devez équilibrer ces deux saisons l’une contre l’autre et le temps dira, quand vous regarderez en arrière dans cinq ou dix ans, si c’était la bonne ou la mauvaise décision.

“Mais en tout cas, ce combat n’est pas terminé.”

En reflétant le résultat de dimanche dans son ensemble, Mercedes a réussi à prendre 34 points du week-end – mais a tout de même ajouté trois points à son écart derrière Red Bull dans le championnat des constructeurs.

Mais avec le Grand Prix d’Autriche de la semaine prochaine qui se déroulera sur la même piste, Wolff espère que l’équipe pourra tirer les leçons de sa première sortie au Red Bull Ring et s’améliorer la prochaine fois.

« Le lendemain, c’est comme se gratter la tête, jeter un œil à la course et voir s’il y avait quelque chose que nous aurions pu faire mieux en termes de direction des réglages.

« C’est très intéressant, j’ai vraiment hâte d’analyser et de voir si, dans une semaine, nous pouvons faire un meilleur travail.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !