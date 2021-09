L’énorme bataille des Avengers pourrait être la plus grande fuite de «Doctor Strange 2» à ce jour

À mesure que nous nous rapprochons de la sortie de Spider-Man: No Way Home, le nombre de fuites a considérablement augmenté. Mais ce n’est pas la seule aventure multivers MCU passionnante qui sortira bientôt en salles. Docteur étrange dans le multivers de la folie a une date de première le 25 mars. Le nombre de fuites de Doctor Strange 2 a augmenté à un rythme soutenu au cours des derniers mois, détaillant quelques éléments de l’intrigue inattendus. Les dernières fuites de Doctor Strange 2 pourraient nous donner un premier aperçu de la folle bataille des Avengers dans le film. Avant d’aller plus loin, soulignons que des spoilers massifs suivent ci-dessous. Si vous détestez avoir des surprises gâchées, il vaut mieux éviter cette fuite du Multivers de la folie.

Les rumeurs de Doctor Strange 2

No Way Home est si excitant en ce moment, non pas parce que c’est un film de Spider-Man ou parce que l’identité de Peter Parker de Tom Holland a été révélée dans les post-génériques de Far From Home. C’est à cause du multivers que Spider-Man 3 fait parler de lui. Les fans veulent voir Tobey Maguire et Andrew Garfield s’habiller comme les variantes de Peter Parker des films autonomes de Sony et rejoindre Tom Holland dans le même film Spiderverse plus que tout.

Mais les fuites de Doctor Strange 2 sont encore plus excitantes que les rumeurs de No Way Home. Ils l’ont toujours été. C’est au début de 2020 que nous avons entendu les premiers détails de l’intrigue de la suite. D’autres rapports ont affirmé que le film présenterait toutes sortes de camées fous, y compris des Avengers qui ne sont plus en vie ou des mutants X-Men de l’univers Fox. C’était à une époque où Marvel était en train de changer de réalisateur, plusieurs mois avant que le studio ne tourne le film.

Avance rapide jusqu’au second semestre 2021 ; les rumeurs de Doctor Strange 2 ont un poids différent. Le tournage principal du film s’est terminé il y a des mois et Marvel a déjà tourné certaines des reprises nécessaires.

La connexion X-Men

C’est dans ce contexte que nous avons eu une folle rumeur il y a quelques semaines qui prétendait que Wanda (Elizabeth Olsen) combattrait un X-Men du multivers dans Doctor Strange 2. Les premières rumeurs disaient que Wanda serait l’un des anti-héros du film. , sinon un méchant pur et simple.

Le mutant pour combattre Wanda ne serait autre que le professeur X de Charles Xavier. Et des rapports ont indiqué que ce serait la version de Patrick Stewart, plutôt que le professeur X de James McAvoy qui affronterait la sorcière Scarlett.

Cela ne s’est pas arrêté là. Une autre histoire nous a dit que Wanda serait si dangereuse que le docteur Strange envisagerait de la tuer. Ce serait une décision impossible pour le sorcier – tuer un autre Avenger.

Nous avons expliqué à l’époque que nous avions déjà vu des Avengers se battre presque jusqu’à la mort. La fuite de Doctor Strange 2 avait donc beaucoup de sens.

Mais Wanda, qui est toujours une Avenger à la fin de WandaVision, se battra également contre les membres des X-Men, pas seulement contre les coéquipiers des Avengers.

La nouvelle fuite époustouflante de Doctor Strange 2

Cela nous amène à une série d’images de Doctor Strange 2 divulguées qui proviennent soi-disant de la première phase de l’étape des effets visuels. Tout a commencé la semaine dernière avec cette image étrange :

Casquette pic.twitter.com/BYKy23vvEr – Joshua (@Joshua7702) 22 septembre 2021

Les gens ont affirmé qu’il s’agissait d’une image “pré-visuelle” montrant le professeur X dans l’un des hoverchairs emblématiques. Certains ont prétendu que la photo était fausse ; d’autres pensaient que cela pourrait provenir d’un jeu vidéo basé sur Avengers.

Mais ensuite, au cours du week-end, cette image est tombée :

Nouveau PRE VIS SHOT LEAK de Charles Xavier et Wanda Maximoff de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness !!! #DrStrange2 #charlesxavier #professorx #WandaMaximoff pic.twitter.com/eQctoteIf0 – spidy (@gwotahm) 25 septembre 2021

Il a le même avertissement de « fuite à chaud pré-vis » qu’auparavant. Nous regardons le même professeur X, mais cette fois, il affronte Wanda. Ce ne sont peut-être que des rendus 3D de Stewart et Olsen, mais il est absolument clair qui est chacun d’eux.

Les fuites ne se sont pas arrêtées là. Une troisième personne a posté l’image suivante tard dimanche :

C’est définitivement… un look ! pic.twitter.com/nVnYiD29LO – Maddox ᱬ (@cbmroyale) 25 septembre 2021

Encore une fois, c’est soi-disant le vengeur qui deviendra voyou dans Doctor Strange 2.

Un gros grain de sel est conseillé

L’explication la plus simple est que rien de tout cela n’est réel. Wanda pourrait être l’un des méchants du film, et elle pourrait combattre les membres de l’équipe X-Men dans le film. Mais ces images ne prouvent rien de tout cela.

Le fait que plusieurs sources divulguent ces rendus est déroutant – eh bien, soit cela, soit quelqu’un utilise plusieurs comptes Twitter pour diffuser ces captures d’écran “pré-vis”.

D’un autre côté, nous avons vu de nombreuses fuites surprenantes de No Way Home au cours des dernières semaines, y compris des images contenant des effets visuels inachevés. Sony a confirmé certaines de ces images en déposant des demandes de droits d’auteur à leur encontre. Cela ne veut pas dire que Marvel fera la même chose avec ces fuites. Juste que tout est possible à ce stade. Les personnes connaissant l’intrigue de Doctor Strange 2 pourraient intentionnellement divulguer des informations authentiques.