L’énorme bévue d’Unai Simón qui dépasse la Croatie

28/06/2021

Le à 18h30 CEST

Un malheur capital. C’est ce qui est arrivé à Unai Simón, qui a mis le ballon dans son propre but après un transfert derrière Pedri qu’il n’a pas pu contrôler efficacement. Le milieu de terrain canarien a joué derrière pour le but, qui a voulu savoir avant de contrôler où le ballon allait jouer et a oublié le plus important. Le ballon passa sur son pied et le malheur était une réalité.La Croatie était ainsi en tête du classement après une énorme bévue et sans avoir pratiquement réussi à sortir de sa propre surface. L’Espagne avait tout le contrôle du monde et avait déjà eu deux occasions très claires de prendre l’avantage sur le tableau d’affichage. Le premier a été raté par Koke dans un heads-up et le second par Morata, qui n’a pas trouvé le but après une tête franche qui a touché le bras de Vida. Très mauvaise enchère.

Après le but malheureux, la Croatie a gagné des nombres entiers dans le match, avec une Espagne qui a été particulièrement blessée par un but auquel personne ne s’attendait. C’était à son tour de réagir quoi qu’il en soit.