L’énorme colère de Tite

09/06/2021 à 04h43 CEST

“Vous avez 24 heures avant le match, vous avez 72 heures avant le match… et vous le faites au moment du match.” TiteSorti de ses cartons, il a crié sur les membres de l’Agence nationale de surveillance sanitaire (ANVISA), accompagnés de membres de la police fédérale, qui venaient d’interrompre Brésil-Argentine, se qualifiant pour Qatar 2022.

L’entraîneur brésilien a exprimé avec véhémence sa colère face aux actions des autorités locales, qui était venu au stade Corinthians pour arrêter les quatre joueurs argentins résidant en Angleterre (Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Cuti Romero et Le Celso), d’être expulsé pour violation présumée de la réglementation sanitaire en vigueur.

La suspension du superclassique a été le comble de la patience pour une semaine pas facile pour l’entraîneur gaucho. Les déboires avaient commencé lundi dernier lorsque le boycott des clubs entrants s’est concrétisé, avec le soutien de la Premier League, pour abandonner neuf joueurs brésiliens pour disputer le triple tour de qualification sud-américain pour la Coupe du monde. “Ils ne nous laissent pas rivaliser avec l’égalité des chances”, s’est plaint l’entraîneur.

Comme cela ne suffisait pas, le Zénith de Saint-Pétersbourg s’est envolé mercredi pour exiger le rapatriement de Malcom et Claudinho. La CBF a montré son impuissance et a fait appel à la FIFA pour qu’elle applique la règle et les sanctions qui en découlent. Le Brésil a battu le Chili (0-1), mais a mal joué, très mal et Marquinhos il a été averti et il a raté le match contre l’Argentine. Neymar a été critiqué pour son prétendu surpoids, qui masque sa mauvaise forme en début de saison.

Avec une paire de centrales de réserve (Lucas Verissimo et Eder Militao) et une équipe épuisée sans les ‘Anglais’, Tite Il avait préparé consciencieusement un match dans lequel il voulait faire valoir ses droits après la défaite de la finale de la Copa América, et les difficultés extra-terrain qui noyaient son travail cette semaine. Et, en cela, la Surveillance Sanitaire est apparue et tout est allé en enfer.

Après la suspension de la réunion, Tite, beaucoup plus calme, s’est entretenu avec son homonyme Lionel Scaloni et Leo Messi, qui étaient allés communiquer que soit tout le monde jouait, soit ils se rendaient à Buenos Aires.

Avec la puce en jeu de mercredi à jeudi contre le Pérou, à Recife, Tite Il a profité de la suspension embarrassante pour faire une séance d’entraînement sur le gazon de la Neo Química Arena, devant les 1500 invités de la CBF, qui étaient dans les tribunes. C’était le point final d’une journée noire à oublier.