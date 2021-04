L’énorme fuite de “ Doctor Strange 2 ” a peut-être gâté le nouveau méchant de Marvel – .

De tous les films MCU Phase 4 qui devraient bientôt être présentés, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 sont de loin les plus excitants. Les deux films exploreront le multivers. Dans No Way Home, nous plongerons nos orteils dans le multivers, avec l’histoire centrée autour de Peter Parker. C’est vraiment Doctor Strange dans le multivers de la folie qui devrait nous offrir une expérience multivers plus immersive pour nous préparer aux types d’histoires que Marvel racontera à l’avenir. Cela devrait également nous préparer aux personnages morts que Marvel pourrait choisir de faire revivre. La meilleure partie est que les deux films sont connectés directement, comme Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) apparaîtra dans les deux. Spider-Man 3 débute le 17 décembre et Doctor Strange 2 a une date de sortie le 25 mars 2022.

Nous avons récemment vu le prétendu complot No Way Home d’une source qui semble avoir accès à des informations Marvel précises. Ce n’était pas l’intrigue complète, mais le fuyant a présenté de nombreux détails sur ce qui allait se passer dans le prochain film de Spider-Man. Nous avons maintenant une fuite similaire entre les mains d’une personne qui prétend avoir travaillé sur une partie du nouveau film Strange. Bien que cette nouvelle fuite nous donne une plus petite partie de l’intrigue que la fuite de Spider-Man 3, elle mentionne certains des principaux méchants. Comme toujours, des spoilers importants suivent ci-dessous vous devriez donc arrêter de lire maintenant si vous voulez être surpris.

Une personne a posté cette nouvelle fuite de Doctor Strange dans le multivers de la folie sur 4chan, et les Redditors l’ont rapidement récupérée. Nous vous avons toujours dit de traiter les fuites Marvel comme n’importe quelle rumeur de produit. Rien ne peut être confirmé avant la publication, même si les sources peuvent être vérifiées.

La personne qui a publié ces détails de l’intrigue de Doctor Strange 2 a créé ce qui semble être un compte jetable pour dire qu’elle a essayé de publier la fuite de l’intrigue sur Reddit avant de passer à 4chan. Selon le message, il ou elle a essayé de se faire vérifier par les mods, mais a été ignoré:

Je veux juste que vous sachiez que j’ai publié ce message sur 4chan. Je l’ai d’abord posté sur ce sous-reddit parce que je pensais qu’il serait considéré plus crédible si j’étais vérifié ici, mais les modérateurs n’ont pas renvoyé mon message après que je leur ai donné des informations que je regrette maintenant, car cela aurait peut-être été trop dans la mesure où s’ils recherchent sur Google ce que je leur ai donné assez fort, ils peuvent probablement savoir exactement où je travaille.

Le fuyant a déclaré sur 4chan, puis sur Reddit, qu’ils avaient travaillé sur la production de Strange 2 pendant environ un mois, période pendant laquelle ils étaient présents sur le plateau. «Je n’ai pas une image complète, et les choses que je connais ne sont pas vraiment liées», a déclaré la personne.

C’est le genre de contexte dont vous avez besoin avant de parcourir la fuite de l’intrigue de la personne – le voici dans son intégralité:

– [Elizabeth] La première scène d’Olsen était dans une cabine. Elle et Cumberbatch parlent d’une ville et du Darkhold. Olsen mentionne avoir entendu ses enfants. Cumberbatch dit qu’elle l’a probablement halluciné, mais après qu’Olsen persiste, il a une théorie. -Je ne sais pas combien de méchants au total le film a mais l’un d’eux est une entité Cumberbatch appelée Shuma-Gorat. J’ai entendu dans les premières ébauches que le personnage allait s’appeler Chaton [likely Chthon] mais [Sam] Raimi est entré et voulait un monstre encore plus bizarre. Cumberbatch parle à Olsen du multivers. Il abrite des Terres parallèles et aussi la dimension du chaos, d’où vient également la magie d’Olsen. Le maître de la dimension est Shuma exprimé par Ariyon Bakare. Je ne l’ai vu qu’une seule fois sur le plateau alors j’ai supposé que c’était un rôle de voix off. Shuma était une personne aléatoire sur le plateau. Les répliques de Bakare avaient déjà été enregistrées et elles étaient transmises aux acteurs via des écouteurs comme nous l’avons fait avec les répliques de Hardy et Venom. -La théorie de Cumberbatch est que des fragments de l’âme des enfants d’Olsen sont toujours présents dans la dimension. L’entrée dans la dimension est protégée par Shuma. [Chiwetel] ]Ejiofor trouve Olsen et dit qu’il peut la faire entrer dans la dimension sans avoir à traiter avec Shuma mais demande de l’aide en retour. Ils font équipe. Olsen est déterminée à récupérer les enfants, mais Cumberbatch est contre l’idée car sa magie peut détruire le multivers au fur et à mesure qu’elle le traverse.

Tout cela peut ressembler à une bonne fan fiction, mais cela correspond en fait à ce qui s’est passé jusqu’à présent dans le MCU et à d’autres fuites. Wanda entend ses enfants à la fin de WandaVision, dans une scène post-crédits qui taquine une connexion avec Doctor Strange 2. Wanda est dans une cabine, apprenant la magie comme Strange l’a fait dans le premier film, et une variante du Docteur Strange le thème principal joue.

On sait déjà qu’Elizabeth Olsen jouera Wanda dans la suite car Kevin Feige l’a confirmé il y a longtemps. L’actrice a déclaré qu’elle tournait plus récemment à Londres pour la suite, taquinant que son implication dans le film était significative.

Des fuites plus anciennes disaient que Wanda pourrait être le méchant surprise de Doctor Strange 2 – ou un anti-héros. Sa connexion avec Mordo pourrait soutenir cela. En outre, la relation entre Mordo et Wanda a été taquinée dans une autre fuite de complot.

D’autres fuites ont indiqué que des êtres comme Nightmare et Mephisto étaient les vrais méchants du film. Mais Doctor Strange 2 aura des vibrations d’horreur; Olsen l’a dit elle-même récemment. La prétendue implication d’Ariyon Bakares dans la suite n’a pas encore été divulguée. Vous reconnaîtrez l’acteur grâce à ses récents rôles dans Carnival Row et His Dark Materials.

Cela dit, le fuite n’a fourni qu’une petite partie de l’intrigue. Il n’y a rien dedans sur les nouveaux super-héros que nous nous attendons à voir dans Multiverse of Madness – et cela inclut les camées rumeurs de Avengers qui ne sont plus avec nous.

