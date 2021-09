L’énorme gâchis de Triller, Teófimo López et Kambosos

in

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Après la vente aux enchères du championnat du monde unifié des poids légers (IBF, WBA et WBO), remportée par Triller avec une offre absolument exagérée, les choses se sont compliquées au fil des mois.

Comme s’il s’agissait d’un feuilleton, des problèmes inattendus (à ne pas mal penser, car de nombreuses voix suggèrent que, depuis sa première annulation, l’idée de Triller était de se débarrasser de l’événement en raison de l’atrocité économique qu’ils avaient proposé) se sont produits au point qu’il semble que le combat ne va pas se jouer à court terme ; La date du 4 octobre, lundi prochain, a été la dernière à être annulée et le Madison Square Garden a déjà annoncé qu’il restituerait l’argent aux fans qui avaient acheté leur billet pour entrer.

L’idée de Triller, que le gala soit reporté une énième fois au 16 octobre, a été signée par le champion López, mais Kambosos, probablement marre de tant de dates de danse, a catégoriquement refusé, demandant 250 000 dollars d’avance rien que pour le fait de signer. l’accord. La raison de faire avancer le duel est la compétition de la NFL le lundi soir, quelque chose qui priverait le public du spectacle de boxe ; Il est difficile de comprendre que cela soit utilisé comme une raison en ce moment, puisque le calendrier du football américain est connu depuis de nombreux mois.

Ce n’est qu’une des difficultés de plus d’un combat que l’on pourrait déjà qualifier de maudit. Puisque le champion voulait rompre son lien avec Top Rank après s’être senti ignoré par son propre promoteur lors de la vente aux enchères, il est passé à positif pour López lui-même en juin, quelques jours avant le gala, déjà annoncé avec l’undercard complet.

Le mois d’août, la date choisie plus tard, ne s’est pas non plus cristallisé lorsque le territoire australien a été choisi pour la soirée, un changement très particulier auquel López a refusé car il a dû effectuer une quarantaine pour entrer dans le pays, venant à considérer l’enjeu écarté. Le dernier épisode du feuilleton, comme nous l’avons souligné dans le paragraphe précédent, est l’opposition du demandeur à retarder le procès, marre de tant de bêtises pour pouvoir avoir son opportunité mondiale.

Ignorant qu’une grande partie des difficultés étaient de sa faute, Teófimo López a fait des déclarations regrettables concernant le fait que Kambosos ne veut pas se battre douze jours après l’accord, un de plus de ceux qui sont arrivés ces derniers mois. Le champion unifié a dit que « Je n’aurais pas envie de casser son orbite ou ses vertèbres. Tout se résume à vouloir blesser quelqu’un à l’extrême, et je le ferai. ».

Il est possible que si Kambosos n’accepte pas ce nouveau jour pour le salon, le délai IBF pour la défense de la ceinture soit dépassé une fois le résultat de l’enchère connu, et les droits d’organiser le combat passeront au prochain enchérisseur . , Matchroom Boxing (au nom de Kambosos). Ainsi, Triller perdrait l’acompte versé en signal lorsqu’une enchère est remportée pour célébrer un grand événement de boxe. Bien sûr, la date du 16 octobre, nous avons déjà rendez-vous avec Matchroom aux États-Unis, et le protagoniste est un Espagnol, Sandor Martín, il faudrait donc que ce soit dans les semaines qui viennent.

D’ailleurs, pour compléter tout le grotesque qui a entouré ce combat, pouvez-vous imaginer López et Kambosos en novembre comme le demi-fond de Devin Haney, champion WBC de la catégorie ?