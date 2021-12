L’énorme gâchis du champion brésilien

Le projet super champion d’At. Mineiro chancelle. Pas le temps de savourer une saison historique au cours de laquelle le Galo a remporté sa triple couronne particulière (le Brasileirao, la Copa do Brasil et le Championnat Mineiro), Cuca, son entraîneur et l’un des plus grands artisans des succès récents, a démissionné par surprise.

Le technicien, qui avait un contrat jusqu’en décembre 2022, a affirmé « raisons familiales personnelles » et a assuré que sa décision était « irrévocable », selon une déclaration faite par At. Mineiro. Les dirigeants du Galo ont tenté, sans succès, de reconsidérer Cuca « pour qu’il puisse concilier des questions particulières avec son travail ». Il n’y avait aucun moyen.

Ce qui est frappant, c’est que c’est la quatrième fois, depuis 2016, que Cuca utilise le prétexte de « raisons personnelles » pour rompre sa relation professionnelle., qui a créé un certain émoi au Brésil. Cuca Il a promis à la direction d’At Mineiro qu’il ne prévoyait de former aucune équipe tout au long de 2022.

Le conseil d’administration de Galo, avec ses quatre investisseurs externes, travaille déjà à trouver un remplaçant conformément au potentiel d’une équipe qui, en 2022, sera la favorite pour remporter toutes les compétitions qu’elle disputera, y compris la Copa Libertadores.

La presse de Belo Horizonte spécule que l’objectif principal d’At. Mineiro va embaucher Jorge Jesus, maintenant qu’il est libre, après avoir été licencié par Benfica, et compte tenu du fait que Flamengo ne va pas le choisir car il a déjà conclu un accord avec le portugais Paulo Sousa.

DIEGO COSTA VEUT CHANGER D’AIRES

Il y a déjà un feuilleton Diego Costa dans At. Mineiro. L’ancien Atleti a informé son club actuel qu’il souhaitait partir immédiatement et commencer la saison 2022 dans une autre destination, très probablement dans une autre équipe brésilienne.

L’attaquant hispano-brésilien, arrivé à Belo Horizonte en août, a un contrat en cours et Galo lui a déjà assuré qu’il ne lui remettrait pas la lettre de liberté. Celui qui le veut devra passer par la caisse.

A Sao Paulo, on suppose que Diego Costa a une offre de Corinthians, qui court Sylvinho, qui recherche un ‘9’ de poids pour compléter un effectif de vétérans qui lui permet de revenir disputer les titres cette saison prochaine.

Si la direction du Galo, et de ses investisseurs, est irréductible, l’attaquant ou il en aura un autre mais reste à Belo Horizonte et continue de former l’un des meilleurs couples du continent aux côtés Ponton.