L’énorme geste de Luka Doncic avec lequel il honore son enfance

Le joueur des NBA Mavericks Luka Doncic a participé à la rénovation des terrains de basket de son enfance à Ljubljana, en Slovénie. Selon l’équipe du Texas, la star a rejoint NBA2K Foundations pour rénover les terrains où il a grandi en jouant au basket.. La rénovation comprend de nouveaux sièges et éclairage.

De nombreux jeunes fans (dont beaucoup dans des tenues de Mavericks et Doncic lui-même) ont assisté à l’événement au cours duquel les emplacements rénovés ont été officiellement dévoilés. Les jeunes ont passé du temps à jouer avec Doncic, qui a participé à certains des exercices.

Doncic est né à Ljubljana il y a 22 ans et y a passé les 13 premières années de sa vie avant de déménager à Madrid pour rejoindre les académies royales. Le reste fait déjà partie de l’histoire, le joueur slovène gravissant les échelons du club, atteignant la première équipe et devenant leur leader à l’adolescence. En 2018 et après avoir remporté l’Euroligue en tant que saison et MVP du Final Four, il a fait le grand saut en NBA pour devenir l’une des superstars de la Ligue.