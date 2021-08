L’énorme indice de la reine à la famille royale selon lequel Harry et Meghan devraient être pardonnés avec une invitation au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

Prince Harry: Expert pour savoir si le royal critiquera la reine

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leur poste de membre de la famille royale l’année dernière et Sa Majesté aurait été “blessée” par leur décision. Ils ont ensuite frotté la plaie en parlant à Oprah Winfrey du linge sale de la famille, ainsi que dans de nombreux autres médias. Cependant, la monarque de 95 ans a démontré qu’elle était prête à montrer à son petit-fils et à sa femme amour et respect, malgré tout ce qui s’est passé.

La reine a invité le couple à ses célébrations du jubilé de platine l’année prochaine, qui marquera 70 ans sur le trône.

Elle sera la première monarque britannique à atteindre un tel jalon et une célébration de quatre jours est prévue pour juin, dont un immense apparat à Londres.

Meghan et Harry vivent maintenant à Montecito, en Californie avec leurs deux enfants, et Harry n’est retourné aux États-Unis que deux fois depuis leur sortie royale une fois pour les funérailles du prince Philip et une fois pour dévoiler la statue de la princesse Diana avec son frère le prince William dans le Jardins engloutis du palais de Kensington.

Meghan et leur fils de deux ans Archie n’ont pas mis les pieds sur le sol britannique depuis plus d’un an, alors que leur fille de deux mois Lilibet n’y est jamais allée.

La reine a invité Meghan et Harry à ses célébrations du jubilé de platine (Image: GETTY)

Les Sussex n’avaient que des éloges pour la reine dans leur interview avec Oprah (Image: GETTY)

Cependant, ils devraient assister aux célébrations du Jubilé l’année prochaine, ce qui sera pour eux l’occasion de renouer avec la famille, à l’invitation de la Reine.

L’expert en relations Sami Wunder a expliqué à Express.co.uk que ce que la reine démontre en termes de relation avec le couple est «le plus important» car, en tant que chef de famille et de la nation, elle donne l’exemple à suivre pour les autres.

Elle a dit que le déménagement montre qu’elle est « aimante, gentille et accueillante » et qu’elle fait ce qu’une reine ferait.

Elle a déclaré: «Je pense que le fait que la reine les ait invités pour son jubilé de platine est un signe très positif pour montrer au monde que ces gars font partie de la famille et que toutes les familles ont des conflits et que toutes les familles ont du ressentiment ou une forme d’émotions blessées, mais c’est encore de la famille.

La reine à l’occasion de son jubilé de diamant (Image: GETTY)

“Je pense donc que c’est le plus grand signe pour tous ceux qui regardent qu’il y aura une réconciliation.

“Et la reine ‒ je veux dire, vous pouvez parler de la bureaucratie et vous pouvez parler du palais et du palais de Kensington et du palais de Buckingham, mais il est plus important que le chef, le monarque, leur donne l’amour et la reconnaissance qu’ils méritent en tant que famille.

“Et je pense que c’est le plus important, c’est ce qu’une reine ferait et je pense que la reine montre qu’elle est reine et qu’elle est aimante, gentille et accueillante et je pense que le couple se présentera à cet événement.”

Elle a ajouté qu’elle aimerait voir Harry et Meghan rendre la pareille et indiquer à travers leurs relations publiques qu’ils sont également prêts à travailler à la réconciliation avec la famille.

La reine et Meghan lors de leur premier engagement conjoint (Image: GETTY)

Meghan et Harry ont toujours soutenu que leurs problèmes avec The Firm ne concernaient pas la reine elle-même.

La duchesse de Sussex a déclaré à Oprah que la reine avait “toujours été merveilleuse” avec elle, tandis que Harry a déclaré qu’elle n’avait pas aveuglé sa grand-mère parce qu’il avait “trop ​​de respect” pour elle.

Meghan a rappelé son premier engagement royal avec Sa Majesté dans le Cheshire, lorsque le monarque a partagé sa couverture avec le nouveau royal.

Meghan a déclaré: «Il y a la famille, et puis il y a les gens qui dirigent l’institution. Ce sont deux choses distinctes.

« Et c’est important de pouvoir compartimenter ça parce que la Reine, par exemple, a toujours été merveilleuse avec moi ».

Cependant, un collègue expert en relations, Neil Wilkie, a déclaré à Express.co.uk que si Harry et William veulent sortir de leur propre querelle personnelle, l’impulsion doit venir de l’un d’eux.

L’un d’eux, a-t-il soutenu, doit décrocher le téléphone et demander simplement à parler en toute confidentialité de l’avenir de leur relation.

Il a déclaré: «Cela doit être en secret, cela doit être les deux ensemble, personne d’autre là-bas.

« Mais ils doivent tous les deux se concentrer sur ce qu’ils veulent réellement à l’avenir et sur les cas où il y a des disputes qui traversent les familles parfois pendant des générations souvent la raison originale de la dispute se perd, mais cela devient juste un endroit où les gens ne peuvent pas se déplacer de.

“Donc, en se concentrant sur l’avenir et la relation que les deux veulent avoir à l’avenir, cela peut les aider à laisser le passé derrière eux.

«Et, vous savez, vous pouvez aussi vous laisser prendre au jeu du blâme. A qui la faute ? Harry aurait-il dû être sur Oprah, etc. ?

“Encore une fois, cela vous ramène dans le passé et vous devez accepter que vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé, mais vous pouvez changer la façon dont vous permettez que cela vous affecte à l’avenir.”

Sami Wunder est une experte en rencontres et relations pour les femmes très performantes et les aide à trouver et à garder l’amour romantique. Elle peut être trouvée ici.

M. Wilkie est l’auteur de la série de livres The Relationship Paradigm et le créateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne, Relationship Paradigm.