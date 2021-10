L’énorme langue de Denisse Novoa d’Exatlon

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa a appris sa langue énorme et a enchanté tout le monde

Après son départ de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, où elle est partie au milieu d’une polémique notoire pour avoir enfreint les règles du contrat avec le programme, Denisse Novoa s’est consacrée à explorer ses facettes d’actrice et de mannequin avec une grande persévérance.

Et cette fois, ce ne sont pas ses beaux yeux de panthère et sa belle silhouette qui ont volé la vedette sur les réseaux sociaux, mais l’attention a été prise par sa langue rougeâtre et énorme.

Denisse vantait sur son compte Instagram quelques photographies au look saisissant, dans lesquelles elle mettait en valeur une veste en cuir avec une gigantesque langue saillante, encadrée de dents blanches parfaites.

La languette imprimée à l’arrière de la veste, que beaucoup ont trouvée dans le style d’une voiture de course, a volé les éloges et les flatteries, pour l’originalité du design.

De plus, le regard de Denisse servait de passerelle pour faire passer un message inspirant, car il portait sur le devant les phrases : « Essaye encore et encore et encore… ne t’arrête jamais. »

L’ancienne athlète d’EXATLON a ajouté un message à l’ensemble de photographies partagées, avec lequel elle a demandé à ses fidèles followers de l’aider à choisir l’une des images du look proposé.

« Quelle photo préférez-vous des trois ? Pour moi le 1er, car on peut voir le tatouage jajajab mais c’était entre le premier et le deuxième 🙊 », a commenté l’athlète. « Si vous peigniez une veste comme celle-ci… quel art voudriez-vous qu’elle ait ? Los leooo 📸 @roccohedez 💄 @norymarmua 🧥 @artbynory #pantera #panteranovoa #photoshoot #miami ”.

Les fans de Pantera étaient fascinés par le look de la Mexicaine, qui, en plus de la veste avec l’énorme languette, comprenait des bottes grises brillantes, un pantalon en jean et ses cheveux attachés en un chignon haut.

« Beau style », « diva », « La veste est top », « J’aime La 2 parce que tu vois tes jolis yeux » et « Panther rugit… tout beau👏👏 », étaient quelques-uns des commentaires des fans de Denisse. « Belle veste », « Je vais prendre la première maman, tu es magnifique avec le tatouage » et « Je pense que tous tes angles sont parfaits… tu es ma » CUATE « belle… !!! », ont ajouté d’autres .

Il y a quelques jours, Denisse Novoa avait également fait sensation sur les réseaux sociaux, après avoir publié une série de photos vêtue d’un sweat rouge, dans laquelle elle était du feu pur.

« J’avoue que je suis presque toujours en tenue de sport 😂 donc vous savez … Je suis plus susceptible d’accepter un voyage pour faire n’importe quel type d’exercice que de sortir pour faire la fête ou quelque chose comme ça », a déclaré Denisse. « 🤣 Quel genre de vêtements portez-vous le plus ? Découvrez mes histoires pour vous parler de la marque que j’utilise dans cet article ! @prumattfit. #pantera #panteranovoa #workout #miami », a ajouté le « Pantera ».

Regardez Denisse en rouge et dites-nous ce que vous pensez de sa tenue et ce que vous pensez du fait qu’elle ne soit pas une fêtarde.

