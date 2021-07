L’énorme mise à jour 2.0 de Genshin Impact ajoute une nouvelle ville, des sauvegardes croisées et plus encore

Mihoyo vient d’annoncer la sortie d’une mise à jour massive Genshin Impact le 21 juillet, la mise à jour 2.0, également appelée “Le dieu immuable et l’éternelle euthymie”. Cette nouvelle mise à jour ajoutera une nouvelle ville insulaire, Inazuma, ainsi que de nouveaux personnages et plusieurs nouvelles fonctionnalités pratiques. Les joueurs auront bientôt la possibilité de sauvegarder leur progression sur plusieurs plateformes.

À en juger par la bande-annonce, Inazuma s’inspire évidemment du Japon, avec une architecture et un art très japonais, avec des fleurs de cerisier remplissant tous les coins de l’écran. Il se compose d’une série de six îles et est gouverné par l’archonte électrique. Selon Mihoyo, les joueurs peuvent s’attendre à trouver ” des cultures, des créatures et des mystères complètement différents ” dans l’archipel, ainsi que de nouveaux boss ennemis et du butin.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En plus de la nouvelle région, la mise à jour 2.0 ajoute trois nouveaux personnages jouables : Kamisato Ayaka, un utilisateur d’épée Cryo cinq étoiles qui a été présenté dans des tests bêta fermés ; Yoimiya, une archère pyrotechnique cinq étoiles et experte en feux d’artifice ; et Sayu, une ninja quatre étoiles qui brandit une épée plus grosse qu’elle. Il y aura également plusieurs nouveaux PNJ dans Inazuma avec lesquels les personnages pourront interagir.

Un nouvel ajout important au jeu est la progression croisée entre les plates-formes PS5, PS4, PC, Android et iOS, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer leur progression sur plusieurs appareils. Bien qu’il n’y ait pas de mise à jour indiquant si le jeu arrivera sur les plates-formes Xbox et Switch à l’avenir, cette nouvelle mise à jour signifie que, si c’est le cas, les joueurs n’auront probablement pas à recommencer à zéro. Mihoyo ajoute également la prise en charge du retour haptique sur la PS5. La mise à jour sera lancée le 21 juillet pour toutes les plateformes.

