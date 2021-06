L’énorme mise à jour DSM 7.0 de Synology est maintenant en ligne — voici comment la télécharger sur votre NAS !

Synology déploie la prochaine grande mise à jour de son système d’exploitation, DiskStation Manager 7.0. Synology fabrique les meilleurs boîtiers NAS pour la maison, et avec 8 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, il est également le plus grand fabricant de cette catégorie.

DSM 7.0 a débuté en tant que version bêta il y a six mois et est désormais disponible en tant que version candidate pour des dizaines de boîtiers NAS. DSM 7.0 sera mis en ligne le 29 juin, après quoi vous obtiendrez une mise à jour sur votre NAS. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas attendre que la mise à jour s’affiche, voici comment installer DSM 7.0 sur votre NAS dès maintenant. Mais d’abord, voici un aperçu de toutes les nouveautés de DSM 7.0.

Le NAS idéal

Synology DiskStation DS220+

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin

Le DiskStation DS220+ est un boîtier NAS idéal pour une utilisation domestique ou Plex. Avec deux ports Gigabit Ethernet, la possibilité de stocker jusqu’à 32 To de stockage, un matériel puissant et des fonctionnalités logicielles exceptionnelles, le DS220+ est le meilleur boîtier NAS polyvalent pour la plupart des utilisateurs.

DSM 7.0 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

DSM 7.0 est une énorme mise à jour qui inclut une tonne de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une interface utilisateur plus moderne. Un NAS est l’alternative hors ligne idéale à Google Photos, et Synology double ce cas d’utilisation avec Synology Photos, une solution de sauvegarde de photos unifiée. Photos fusionne Photo Station et Moments en un seul service, vous offrant un outil puissant pour sauvegarder et gérer vos photos et vidéos.

Il y a Active Insight, une console hébergée dans le cloud pour gérer des dizaines ou des centaines de boîtiers NAS répartis dans le monde. L’utilitaire signale les problèmes et offre des conseils de dépannage, ce qui permet aux entreprises de surveiller et de résoudre plus facilement les problèmes. Hybrid Share est un autre nouvel utilitaire qui connecte votre NAS au service cloud C2 de Synology.

DSM 7.0 bénéficie également d’une importante mise à jour de sécurité, Synology déployant enfin une connexion unique pour protéger votre boîtier NAS. Il existe également une authentification à deux facteurs et vous pouvez utiliser une clé matérielle FIDO U2F comme Yubico pour sécuriser votre compte.

Liste des boîtiers NAS pouvant obtenir DSM 7.0 dès maintenant

La plupart des boîtiers Synology NAS au cours des huit dernières années peuvent facilement passer à DSM 7.0. La mise à jour n’est pas encore disponible pour certains modèles, mais cela changera au cours des prochaines semaines. Pour l’instant, voici les boîtiers NAS pouvant installer DSM 7.0 :

Série 21 :

DS1621+ RS1221+ DS1821+ RS2421RP+ RS2421+ RS1221RP+ RS2821RP+

Série 20 :

DS120j DS220j DS220+ DS420j DS420+ DS620slim DS720+ DS920+ DS1520+ RS820+ RS820RP+

Série 19 :

DS119j DS419slim DS1019+ DS1819+ DS2419+ DS2419+II RS819 RS1219+

Série 18 :

DS118 DS218j DS218play DS218 DS218+ DS418j DS418play DS418 DS718+ DS918+ DS1618+ RS818+ RS818RP+ RS2418+ RS2418RP+ RS2818RP+

Série 17 :

DS1517 DS1517+ DS1817 DS1817+ RS217

Série 16 :

DS116 DS216j DS216se DS216 DS216play DS216+ DS216+II DS416j DS416 DS416slim DS416play DS716+ DS716+II DS916+ RS816 RS2416+ RS2416RP+

Série 15 :

DS115j DS115 DS215j DS215+ DS415+ DS415play DS715 DS1515 DS1515+ DS1815+ DS2415+ RS815 RS815+ RS815RP+

Série 14 :

DS114 DS214 DS214se DS214+ DS214play DS414j DS414slim DS414 RS214 RS814 RS814+ RS814RP+ RS2414+ RS2414RP+

13-série :

DS213j DS713+ DS1513+ DS1813+ DS2413+

Comment installer DSM 7.0 sur votre NAS

DSM 7.0 vient de sortir en version release candidate, ce qui signifie que la version stable du système d’exploitation est disponible pour des dizaines de boîtiers NAS. Si votre boîtier NAS figure dans la liste ci-dessus, vous pouvez télécharger la version stable dès maintenant et l’installer sur votre NAS.

Avant de commencer, vous devriez jeter un œil aux notes de publication de DSM 7.0 pour voir tous les changements. Voici comment installer DSM 7.0 sur votre NAS :

Allez au Centre de téléchargement de Synology pour télécharger le package DSM 7.0 pour votre NAS. Dans le Sélectionnez le type de produit menu, sélectionnez NAS. Entrez votre Nom du modèle de NAS ou faites défiler la liste pour le localiser. Vous devriez voir tous les packages de système d’exploitation pour votre NAS. Pour voir la version DSM 7.0, vous devrez modifier le Version du système d’exploitation (il est situé sur la droite de la page) de la série 6.2 par défaut à série 7.0. Vous devriez maintenant voir le DSM 7.0 RC paquet de construction s’affichent. Frappez le Télécharger bouton pour lancer le téléchargement. La construction sera enregistrée en tant que fichier .pat. Une fois la version téléchargée, vous devrez vous rendre sur votre NAS pour lancer la mise à jour. Dans DSM 6.2, accédez à Panneau de commande. Choisir Mettre à jour et restaurer dans la section Système. Sélectionner Mise à jour manuelle de DSM. Vous pouvez utiliser le Parcourir pour localiser la version DSM 7.0 que vous avez téléchargée précédemment. Ce sera le fichier .pat. Une fois que vous avez trouvé le fichier, appuyez sur d’accord pour commencer à mettre à jour votre NAS vers DSM 7.0.

C’est tout ce qu’on peut en dire. J’utilise la version bêta de DSM 7.0 depuis quelques mois maintenant sur un DS1520+ et je viens de mettre à jour mon DS1019+ principal vers la version stable. Synology a corrigé les bugs au cours des six derniers mois, et avec la release candidate maintenant disponible, il est temps d’installer DSM 7.0 sur votre NAS. Si vous ne possédez pas encore de NAS, c’est le moment idéal pour changer cela.

