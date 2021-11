L’énorme mise à jour du gyroïde 2.0 d’Animal Crossing est mise en ligne très tôt

Capture d’écran : Nintendo

Si vous attendiez avec impatience le patch v2.0 imminent d’Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez pousser un soupir de soulagement: Nintendo a apparemment poussé la mise à jour massive en direct bien avant sa date de sortie du 5 novembre. La plupart des gens s’attendaient à le télécharger demain soir, mais non, Noël est arrivé tôt.

Nintendo a détaillé pour la première fois le contenu de la mise à jour v2.0 le mois dernier lors d’une présentation Direct charnue. Il y a presque trop de choses, mais les ajouts les plus notables incluent le retour des personnages Brewster et Kapp’n, des gyroïdes bruyants, des ordonnances qui vous permettent de personnaliser le fonctionnement de votre île et de ses habitants, un tas de nouveaux meubles (oui, la chaise Froggy est de retour), une liste mise à jour des coiffures, et bien plus encore.

Et ce n’est pas tout. En plus de la mise à jour gratuite Animal Crossing: New Horizons v2.0, les fans peuvent également acheter le premier (et dernier) contenu téléchargeable payant du jeu, Happy Home Paradise. Cette extension permet aux joueurs de concevoir des maisons de vacances pour l’énorme groupe de villageois d’animaux de la série et même de transporter ces outils de conception sur leur île principale pour encore plus de façons de personnaliser leurs maisons. Happy Home Paradise ne semble pas encore vivre, mais il y en a assez dans la mise à jour principale pour dépanner un peu même les fans les plus purs et durs.

Animal Crossing: New Horizons a été lancé pour la première fois le 20 mars 2020 et est devenu un succès immédiat pour la Nintendo Switch, en partie grâce aux gens coincés à l’intérieur pendant les premiers jours de la pandémie de covid-19.

Mais plus d’un an plus tard, même les joueurs dévoués se retrouvaient avec peu de raisons de retourner dans leurs îles. L’annonce de cette nouvelle mise à jour a été un motif de célébration massive de la part de la communauté, dont beaucoup regardent maintenant presque certainement une barre de progression qui se remplit lentement pendant la mise à jour de leurs jeux.

Bonne journée Animal Crossing, les amis. J’espère que c’est tout ce que vous avez toujours voulu de New Horizons et plus encore. Quant à moi, je suis terrifié à l’idée de ce à quoi mon île doit ressembler maintenant et je vais probablement laisser tomber celle-ci.