L’énorme mise à jour “Mouvement” d’Amazon Halo en fait l’application de fitness parfaite pour nous, les anciens

Amazon a ajouté une nouvelle fonctionnalité à Halo pour vous aider à améliorer votre façon de vous déplacer. La fonctionnalité, baptisée Movement Health, sera disponible pour les membres Halo dans l’application Halo dans les semaines à venir.

La nouvelle fonction Movement Health vous permet d’évaluer facilement votre condition physique fonctionnelle, qui est définie comme la préparation du corps à effectuer des mouvements quotidiens comme se pencher, atteindre, soulever, tirer, pousser et marcher. Maintenir une bonne santé motrice est essentiel pour effectuer des mouvements de base tels que ramasser quelque chose par terre, soulever votre enfant ou votre animal de compagnie, porter des courses ou courir.

Une fois que la fonctionnalité sera disponible, vous pourrez commencer une courte évaluation de votre santé de mouvement en ouvrant l’application Halo sur les meilleurs téléphones Android et en configurant l’appareil photo de votre téléphone. L’application vous guidera ensuite à travers cinq mouvements simples – équilibres sur une jambe, fentes vers l’avant, squats au-dessus de la tête, portées au-dessus de la tête et squats pieds joints. Halo évaluera la position de votre corps à l’aide de la vision par ordinateur et de l’apprentissage automatique pour identifier les limites de votre mobilité, de votre stabilité et de votre posture pendant que vous effectuez les exercices.

Une fois l’évaluation terminée, vous obtiendrez un score global de mouvement sur 100, ainsi que des détails sur vos limites. Amazon affirme que l’évaluation peut offrir “une précision comparable à une évaluation en personne avec un entraîneur professionnel”.

Pour vous aider à améliorer la santé de vos mouvements, Halo vous fournira un programme personnalisé de vidéos d’exercices correctifs avec des instructions guidées de la célèbre coach et physiothérapeute Dr Kelly Starrett.

Expliquant l’importance de la santé du mouvement, le Dr Starrett a déclaré dans un communiqué :

Cette fonctionnalité change la donne. Il reproduit l’expérience d’une évaluation professionnelle – en mettant l’expertise d’un entraîneur qualifié directement dans votre application Halo, fournissant une évaluation très précise de l’état de votre santé de mouvement. Halo propose ensuite des exercices et des ressources ciblés et faciles à réaliser qui vous aideront à améliorer votre capacité à vous déplacer librement et sans effort dans votre vie quotidienne.

