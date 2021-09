L’énorme mise à niveau de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro a un effet secondaire que vous n’aimerez pas

L’iPhone 13 est expédié aux acheteurs et commence à se vendre dans les magasins vendredi, ce qui signifie que des millions de personnes pourront utiliser l’un des quatre nouveaux iPhones d’Apple ce week-end. Les nouveaux iPhones sont presque identiques à la série iPhone 12. Ils présentent le même design et ont exactement la même hauteur et la même largeur. Mais les combinés iPhone 13 sont tous 0,25 mm plus épais que leurs prédécesseurs. Le module de l’appareil photo à l’arrière a également augmenté en taille, car Apple a ajouté diverses mises à niveau aux performances de l’appareil photo avec l’iPhone 13. Les acheteurs mettant la main sur les modèles iPhone 13 découvriront que les étuis pour iPhone 12 qu’ils possèdent déjà pourraient ne pas convenir aux nouveaux combinés. . En plus de cela, un problème plus grave pourrait affecter les acheteurs qui ont acheté une version iPhone 13 Pro et possèdent un type particulier de chargeur MagSafe.

La mise à niveau de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro

Toutes les rumeurs de conception de l’iPhone 13 que nous avons vues plus tôt cette année se sont avérées exactes en ce qui concerne la conception du module de caméra. L’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont dotés de modules de caméra plus grands à l’arrière.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini moins chers ont un nouvel arrangement de caméra, car Apple a apporté la technologie de stabilisation d’image optique par déplacement de capteur aux quatre iPhones. L’objectif OIS à déplacement de capteur était exclusif à l’iPhone 12 Pro Max l’année dernière.

Quant aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ils disposent de capteurs plus gros que leurs prédécesseurs. Les caméras semblent également plus épaisses. En conséquence, les caméras sont plus grandes et occupent plus d’espace à l’arrière. Le module de caméra est encore plus large et plus haut que sur les modèles d’iPhone 13 moins chers.

iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max : matériel de l’appareil photo. Source de l’image : Apple Inc.

La meilleure preuve en est la conception de la batterie interne qu’Apple a montrée sur scène lors de l’événement. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 ont la même taille. Mais ils présentent différentes configurations internes et différentes formes et capacités de batterie. C’est parce que les caméras de l’iPhone 13 Pro occupent plus d’espace en interne qu’auparavant.

C’est pourquoi les protecteurs de coque actuels pour iPhone 12 ne conviennent pas aux nouveaux téléphones, en particulier aux modèles iPhone 13 Pro. Les modules de caméra nécessitent des découpes plus grandes qu’auparavant.

Le chargeur MagSafe Duo ne convient pas tout à fait

Comment ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro ont-elles un impact sur la charge de MagSafe ? Un acheteur a découvert que le module caméra de l’iPhone 13 Pro empêche le téléphone de se connecter parfaitement au chargeur MagSafe Duo d’Apple. C’est le chargeur sans fil qui fonctionne avec les modèles iPhone et Apple Watch.

Le blog espagnol La Manzana Mordida rapporte qu’un lecteur a acheté l’iPhone 13 Pro avec un étui en cuir officiel pour le téléphone.

Coque iPhone 13 Pro sur chargeur MagSafe Duo. Source de l’image : La Manzana Mordida

C’est alors qu’ils ont découvert les problèmes de compatibilité MagSafe Duo, comme vu ci-dessus. Il semble que l’étui pourrait empêcher l’iPhone de se connecter parfaitement aux aimants MagSafe. Le lecteur n’avait que l’accessoire sous la main, car l’iPhone 13 Pro n’avait pas été expédié.

Ce type de problème peut ne pas affecter tous les utilisateurs d’iPhone 13. Mais les personnes qui possèdent des chargeurs MagSafe Duo et ont acheté des étuis de protection similaires peuvent rencontrer le même problème. L’utilisation d’un autre type de chargeur MagSafe peut résoudre le problème. L’alternative consiste à obtenir un chargeur sans fil non MagSafe, mais cela signifie accepter des vitesses de charge plus lentes.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini pourraient ne pas être impactés. Leurs modules de caméra ne sont pas aussi gros que les Pro et Pro Max. Cependant, ce ne sont que des spéculations, car les acheteurs n’ont pas encore testé les accessoires actuels avec les combinés iPhone 13.