L’énorme moniteur de jeu Samsung Odyssey G9 de 49 pouces est à 400 $ de réduction sur Amazon

Le moniteur de jeu Samsung Odyssey G9 est actuellement en vente au prix de 999 $ sur Amazon, en baisse de 400 $ par rapport à son prix d’origine de 1399 $.

Le moniteur 49 pouces 5120 x 1440 est livré avec un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms et prend en charge à la fois G-Sync et FreeSync 2. Comme indiqué dans notre examen de l’Odyssey G9, le moniteur incurvé offre une expérience de jeu immersive, étirant autour de tout votre champ de vision pendant que vous jouez.

Il produit des couleurs incroyablement vives grâce à son écran QLED et émet 1 000 nits de luminosité. Mon collègue, Sean Hollister, résume assez bien ce que c’est que de jouer sur ce monstre d’écran dans sa critique :

Je ne plaisante pas quand je dis que je dois détourner les yeux lorsque je lance Destiny 2 en HDR, et je pourrais jurer que j’ai senti les flammes les premières fois que mon bombardier TIE de Star Wars: Squadrons a fait exploser un X-Wing dans l’oubli.

Samsung a lancé une version améliorée de cet écran en juillet, appelée moniteur Odyssey Neo G9. Comme l’Odyssey G9 standard, il s’agit également d’un moniteur incurvé de 49 pouces avec pour la plupart les mêmes spécifications. La principale différence est que l’Odyssey G9 Neo dispose d’un panneau rétroéclairé mini-LED qui produit 2 000 nits de luminosité, permettant plus de contraste. The Verge essaie actuellement ce moniteur, et nous constatons qu’il ne vaut peut-être pas son prix élevé de 2 499 $ en raison de divers problèmes que nous rencontrons – mais nous y reviendrons dans l’examen complet.

Quant à l’Odyssey G9 à 999 $, beaucoup moins cher, il n’y a pas de détails sur la durée de l’accord sur Amazon. Cependant, nous pouvons supposer qu’il s’agit d’une promotion anticipée du Black Friday, elle ne durera donc peut-être pas trop longtemps.