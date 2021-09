L’énorme mystère entourant l’avant-dernier “Et si…?” de Marvel épisode

Le huitième Et si… ? L’épisode est maintenant diffusé sur Disney Plus, et c’est de loin le plus excitant de la série à ce jour. Mais cela n’est possible que parce que Marvel a construit cette histoire très lentement, donnant l’impression que chaque épisode était une aventure autonome sans lien avec le reste du MCU. Mais il s’avère que Marvel avait tissé une brillante histoire globale pour What If…? – même si nous savions déjà que ce serait le cas. L’épisode 7 nous a donné le tissu conjonctif dont nous avions besoin avant les révélations époustouflantes de mercredi. Et nous avons une énorme question sur Uatu the Watcher (Jeffrey Wright) maintenant que nous savons ce qui se passe dans l’épisode 8. Soyez prévenu, quelques spoilers majeurs suivent ci-dessous.

Le grand Et si… ? scélérat

Nous avons spéculé la semaine dernière que le cliffhanger massif de l’épisode 7 était le héraut d’une guerre multiversale. Marvel avait tranquillement déclenché un conflit multivers, et ce n’était pas le genre de guerre auquel nous nous attendions. Après tout, Kang (Jonathan Majors) nous a prévenus que la guerre multivers est inévitable à la fin de Loki.

La variante Ultron portant les six Infinity Stones est apparue à la fin de l’épisode 7, nous faisant réaliser qu’il s’agit du grand méchant de la série. C’est le genre de méchant qui inciterait The Watcher à intervenir, malgré la promesse qu’il ne le ferait jamais. Nous avons dit que The Watcher recruterait probablement tous les membres de l’équipe Avengers que nous voyons dans l’aperçu de mi-saison. Ensemble, ils affronteront cet Infinity Ultron qui est devenu si puissant qu’il peut parcourir le multivers sur un coup de tête.

L’épisode 8 a livré tout cela, confirmant nos soupçons.

Infinity Ultron apparaît dans le choquant What If…? épisode 7 cliffhanger. Source de l’image : Marvel Studios

A qui parle The Watcher ?

Uatu a raconté ces histoires multivers au public. Il nous guide à travers chaque univers alternatif différent pour nous montrer ce qui aurait pu être. Un petit changement dans le tissu des événements aurait transformé cette réalité en quelque chose de complètement différent. Et Marvel a confirmé que toutes ces histoires sont canon pour le MCU. Cela signifie qu’ils se produisent tous dans différentes branches de la réalité qui évoluent parallèlement à la réalité principale, probablement après les événements de Loki.

Nous avons vu Strange Supreme (Benedict Cumberbatch) entendre Uatu parler pour la première fois dans l’épisode 4. C’était la première fois que nous réalisions que la voix de The Watcher pouvait être entendue à travers l’espace et le temps. Il ne s’adresse pas seulement à nous. L’épisode 8 montre alors clairement qu’il parle bien à haute voix. Infinity Ultron peut également l’entendre. Non seulement cela, mais le méchant peut poursuivre The Watcher et le trouver à travers les univers. C’est un pouvoir incroyable à avoir.

Cela soulève la question évidente : pourquoi l’Observateur raconte-t-il ces histoires à haute voix ? A qui s’adresse t’il? Sommes-nous, le public, partie intégrante du MCU ?

Deadpool (Ryan Reynolds) et Korg (Taika Waititi) réagissent à une bande-annonce de Free Guy. Source de l’image : Ryan Reynolds

Deadpool n’aimera aucun de ces trucs de Watcher

Cela peut sembler trivial, mais c’est une question importante. Sans le Watcher décrivant ces univers alternatifs à un auditeur, Supreme Strange et Infinity Ultron ne détecteraient jamais sa présence. Et nous savons que l’Observateur a promis de n’interférer dans aucun de ces univers. Pourquoi observe-t-il tout ?

De plus, le fait que l’Observateur nous parle est important pour une raison différente. Le personnage est le premier à briser le quatrième mur du MCU. Ce ne sera pas Deadpool (Ryan Reynolds) qui parlera d’abord au public dans le MCU. Et Deadpool n’aimera rien de tout cela.

L’épisode 8 ne dure que 30 minutes, mais c’est de loin l’un des événements les plus excitants de la phase 4 du MCU à ce jour. Marvel n’a besoin que d’une demi-heure pour raconter cette histoire impressionnante car nous savons déjà ce qui est arrivé à Ultron dans la réalité primaire. Nous avons tout ce contexte, alors nous passons directement à l’action.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Toutes les autres révélations importantes de What If…? épisode 8

En plus de révéler le méchant et le fait que The Watcher parle à quelqu’un, l’épisode nous montre également à quel point ces deux personnages sont puissants. En secouant les Infinity Stones, Ultron a effacé tout son univers. Et il a réalisé qu’il y avait un multivers à détruire. Séparément, The Watcher est beaucoup plus méchant que nous le pensions. Le combat entre les deux, déferlant à travers les univers, nous donne un aperçu de ce qui pourrait nous arriver.

L’épisode 8 montre également avec brio comment les Avengers auraient pu vaincre Thanos (Josh Brolin) dans Infinity War. Nous voyons le grand méchant attaquer la Terre d’Ultron en portant cinq des six Infinity Stones. Mais Ultron n’a besoin que de la puissance de sa pierre mentale pour couper Thanos en deux avant que le Mad Titan ne puisse même réagir. Dans Infinity War, les Avengers ne pouvaient pas utiliser Vision de la même manière.

L’épisode se termine par une autre révélation brillante. La seule réalité où The Watcher pourrait se cacher est celle que Supreme Strange a détruite. L’Observateur ne peut pas battre Infinity Ultron à lui seul et doit libérer ce sorcier incroyablement dangereux.

Enfin, le dernier Et si… ? épisode nous montre exactement à quel point une réalité est petite et insignifiante. Nous avons passé plus d’une décennie à explorer le MCU au fur et à mesure de son expansion. Le multivers apporte une autre couche de complexité à tout. Kang, Strange Supreme et Infinity Ultron sont déjà trois méchants plus dangereux que tout ce que les Avengers ont dû combattre jusqu’à présent, y compris le méchant de la chronologie principale.

Le Et si… ? La finale, qui frappe Disney Plus mercredi prochain, montrera le grand combat promis par la bande-annonce: The Watcher’s Avengers affrontera Infinity Ultron.