L’énorme mystère Hulk de Marvel a peut-être déjà été résolu

Hulk (Mark Ruffalo) est le seul vengeur des six originaux qui n’a pas obtenu un arc satisfaisant dans Fin du jeu. Certaines des meilleures actions de Hulk se sont déroulées hors écran. Comme la transformation de Bruce Banner en Smart Hulk. Ou Hulk devenant un super-héros que les enfants adorent. Ou Bruce et Nat (Scarlett Johansson) obtiennent une sorte de fermeture après la relation qu’ils ont presque eue. Et tandis que le professeur Hulk était un acteur crucial dans l’intrigue pour sauver la situation, il semblait toujours que Marvel pouvait faire plus avec le personnage.

Dès que Marvel a annoncé She-Hulk, nous nous attendions à un camée Hulk. C’est peut-être une émission de télévision, mais Marvel ne fera pas de film Hulk de sitôt. Donc, avoir Hulk dans She-Hulk pourrait être la prochaine meilleure chose. Avance rapide jusqu’à nos jours, et nous avons quelques développements passionnants, y compris une explication d’une scène post-crédits particulière mettant en vedette Hulk. Avant d’aller de l’avant, sachez que de gros spoilers suivent ci-dessous.

La grande surprise de Hulk de Marvel

Hulk est peut-être un personnage de Marvel, mais le studio ne détient pas les droits cinématographiques du personnage. Ou du moins, il ne pouvait pas faire de films autonomes sur Hulk, c’est pourquoi nous n’avons jamais eu de projet solo de Ruffalo sur Hulk. Cela pourrait changer à l’avenir, car une rumeur dit qu’un projet de film World War Hulk est en cours de développement.

Mais la grande surprise de Hulk de Marvel s’est présentée sous une forme différente plus tôt cette année. Ruffalo est apparu dans une scène post-crédits époustouflante à la fin de Shang-Chi. Ce qui est déroutant dans la scène, c’est que Smart Hulk était parti. Il est à nouveau Bruce Banner, bien que sa main soit toujours blessée par le claquement.

C’était un développement si choquant que le public pourrait ne pas saisir le vrai sens de la scène du générique. Mis à part la présence de Hulk, cette scène de crédit nous dit que les Avengers sont très actifs. Voir Wong (Benedict Wong) lors d’un appel vidéo avec Carol Danvers (Brie Larson) et Bruce Banner indique que les Avengers n’ont pas fini de protéger la planète. La grande implication du teaser ici est qu’un Avengers 5 est en préparation.

Le « déclassement » du professeur Hulk à Bruce Banner n’est qu’un grand mystère bonus qui doit être expliqué. Et une fuite pourrait nous donner la réponse.

Comment Bruce Banner redevient Bruce Banner

L’émission télévisée She-Hulk de 10 épisodes mettant en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters/She-Hulk devrait être diffusée l’année prochaine. Nous n’avons pas de date de sortie ni de bande-annonce. L’émission télévisée mettra en vedette un autre grand camée en plus de Ruffalo. C’est l’Abomination de Tim Roth. Par coïncidence, nous avons vu Abomination pour la dernière fois à Shang-Chi, où il semblait être en bons termes avec Wong.

Une toute nouvelle fuite nous apprend que c’est à She-Hulk que Smart Hulk voudra revenir à Bruce Banner.

Les mods du très populaire sous-reddit Marvel Studios Spoilers publient des spoilers vérifiés de temps en temps. Comme les costumes appartenant aux super-héros et méchants de Spider-Man, par exemple.

Les mods ont expliqué dans un résumé des spoilers qu’une personne familière avec les plans de la phase 4 du MCU de Marvel Studios a divulgué divers détails sur des projets inédits. She-Hulk se trouve être l’un d’entre eux. Et la première chose que le leaker a mentionnée à propos de la série est que Smart Hulk devra reprendre sa forme humaine pour donner une transfusion sanguine à Jennifer :

Le professeur Hulk reprend sa forme humaine pour donner une transfusion sanguine à Jennifer (cela a été dit des mois avant la révélation de la scène de crédit de Shang-Chi)

Le leaker dit que Banner aura du mal à se transformer à nouveau en Hulk, et Jennifer l’aidera. Cela semble être une indication que Ruffalo aura un rôle plus important dans l’émission télévisée que les camées :

Bruce et Jennifer se battent sous la forme de Hulk pour s’entraîner, puis prennent un verre dans un bar. Bruce utilise Hulk clap après que Jennifer meunier l’ait frappé (cette scène a peut-être été coupée)

Abomination et Wong combattant dans Shang-Chi et la bande-annonce de la Légende des Dix Anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Les autres Hulk

Le leaker a également déclaré que Roth avait un rôle majeur. Mais le vrai méchant est Titania, avec Jameela Jamil censée la jouer. William Hurt et Jon Bass font également partie de la série. Et, fait intéressant, Charlie Cox apparaît comme Daredevil, ce qui sera différent de la version Netflix.

Cox fera une apparition dans Spider-Man: No Way Home, selon plusieurs fuites. Marvel voudrait donner à Daredevil un redémarrage en douceur, ce qui signifie que les événements Netflix ne sont pas canon, mais les personnages seront similaires.

Enfin, le leaker a également indiqué que quatre autres acteurs feront de la capture de mouvement, sans compter Hulks, Abomination et Titania. Les mods disent que cela correspond aux informations selon lesquelles l’équipe de démolition est impliquée dans She-Hulk.

Ce sont des rumeurs, cependant, alors traitez-les en conséquence. Le responsable des fuites a également déclaré que Kevin Feige « détestait absolument les fuites », afin que Marvel puisse modifier ses plans si les spoilers sont divulgués suffisamment tôt. Si les spoilers sont exacts, les événements de She-Hulk auront lieu entre Endgame et Shang-Chi. Et nous verrons cette fois-ci Smart Hulk revenir sous la forme de Banner.