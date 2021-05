L’énorme réduction Amazon réduit cette incroyable friteuse à air intelligente à seulement 86 $, aujourd’hui seulement – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous êtes à la recherche d’offres exceptionnelles sur les gadgets de cuisine incontournables, Amazon est définitivement l’endroit où il faut être. Vous voulez des exemples? Regarde ça Thermomètre à viande sans fil à double sonde ThermoPro en vente pour seulement 34,99 $ qui vous aide à cuisiner parfaitement le steak à chaque fois, ou le génial Mini gaufrier Dash c’est juste pour le moment pour seulement 9,99 $ chez Amazon. Vous pourriez même considérer comme incroyablement populaire Mini prises intelligentes Wi-Fi Gosund être des gadgets de cuisine puisque vous pouvez les utiliser avec des appareils comme votre cafetière. Ce best-seller a un énorme 19000 + 5 étoiles sur Amazon et vous pouvez les obtenir pour un prix bas de tous les temps de seulement 4,72 $ chacun si vous utilisez le code de coupon ECHE76M7 à la caisse. C’est génial!

En plus de tous ces ustensiles de cuisine essentiels, on m’a récemment envoyé un nouveau type de gadget à tester. Incroyablement, je n’ai eu à l’essayer qu’une seule fois avant de l’ajouter à ma liste incontournable. Ça s’appelle le Friteuse Proscenic T21 Smart Air et c’est incroyable. Il se trouve également être réduit dès maintenant à un nouveau prix bas de tous les temps grâce à une vente spéciale Amazon qui n’est disponible que pour un jour le vendredi.

Si vous comparez les Friteuse Proscenic T21 Smart Air aux autres friteuses à air de 5,8 pintes, vous verrez que le prix de détail de 129 $ est en fait assez raisonnable parmi les modèles haut de gamme. Ce prix est en effet plus que juste pour un four à friteuse à air électrique qui cuit des aliments délicieusement croustillants sans toute l’huile grasse dont vous avez besoin pour une friteuse. Vous devriez également essayer de réchauffer vos aliments dans votre friteuse à air – c’est une révélation qui changera complètement la donne pour vous. Je sais que c’était pour moi.

S’il est bien sûr vrai que 129 $ correspondent à de nombreux modèles de friteuses à air comparables, cette friteuse en particulier a quelque chose que vous ne trouverez sur aucun des best-sellers: Smarts. le Friteuse Proscenic T21 Smart Air intègre le Wi-Fi et une application, vous permettant de rechercher des recettes et même de contrôler votre friteuse à air directement depuis votre smartphone. Mieux encore, vous pouvez contrôler la friteuse à air avec rien d’autre que votre voix grâce à l’assistant personnel virtuel d’Amazon, Alexa. Il possède également toutes les autres fonctionnalités de base que vous pourriez souhaiter, telles que des préréglages de cuisson intégrés et un panier de cuisson antiadhésif allant au lave-vaisselle.

J’ai officiellement retiré mon ancien four à friteuse à air comprimé et c’est définitivement mon nouveau modèle de prédilection. Consultez les critiques sur Amazon et vous verrez que tant d’acheteurs sont d’accord – l’intégration d’un smartphone sur une friteuse à air est géniale! Pour un jour seulement le vendredi, Amazon offre une réduction vraiment massive de 34% qui fait baisser le prix à 86,40 $. Ce modèle n’a jamais été en dessous de 100 $ auparavant, donc cette offre est une super affaire! Cela ne durera que jusqu’à la fin de la journée, alors assurez-vous de vous lancer dans l’action maintenant pendant que vous le pouvez encore.

Voici les principaux points à retenir:

Grande capacité de 5,5 litres et système de chauffage avancé pour assurer une friture à l’air uniforme Se connecte à votre smartphone pour que vous puissiez contrôler votre friteuse à air avec l’application Potensic Home – démarrer et arrêter la cuisson, régler la température, programmer la cuisson et la surveillance Enregistrez vos propres recettes personnalisées dans l’application ou accédez à des dizaines de recettes en ligne Le panneau tactile comprend toutes les commandes nécessaires et 8 modes de cuisson préréglés La technologie à air chaud rapide chauffe rapidement et cuit rapidement Le panier de cuisson antiadhésif est facile à nettoyer et va au lave-vaisselle Compatible avec Alexa et Google Assistant pour la voix contrôler

