L’énorme taille de fichier de Halo Infinite n’est pas une surprise, mais c’est un problème croissant sur Xbox Series X

Halo Infinite nécessitera apparemment 97,24 Go d’espace de stockage pour être téléchargé, selon une image divulguée du Microsoft Store.

Si cela s’avère vrai, Halo Infinite sera encore une autre exclusivité Xbox avec une taille de fichier massivement gonflée – et c’est quelque chose qui est devenu un véritable point de discorde sur Xbox Series X|S.

Un rapide coup d’œil à certaines des exclusivités propriétaires de Microsoft montre une tendance inquiétante : Gears 5 prend 101,5 Go, Forza Motorsport 7 a besoin de 98,6 Go, Halo 5 : Guardians engloutit 98,8 Go, Forza Horizon 4 nécessite 86,2 Go, Halo : The Master Chief Collection consomme 103,9 Go d’espace et Flight Simulator n’occupe pas moins de 102 Go.

Oui, vous pouvez réduire la taille des fichiers de certains de ces titres en installant et en désinstallant des parties spécifiques, comme en téléchargeant uniquement la campagne dans Gears 5. Mais en moyenne – et si vous voulez découvrir tout ce qu’un jeu a à offrir – il vaut mieux être prêt à sacrifier une grande partie de votre espace de stockage.

Grand et responsable (de votre stockage)

Lorsque vous comparez la taille des fichiers des jeux Xbox Series X aux titres notables de la PlayStation 5, cela devient encore plus frustrant. Sackboy: A Big Adventure fait 31,24 Go, Ratchet and Clank: Rift Apart fait 42,19 Go, tandis que Returnal et Demon’s Souls font respectivement 55,56 Go et 53,65 Go.

D’autres titres comme Destruction AllStars ne pèsent que 36,66 Go, tandis que Marvel’s Spider-Man Remastered – qui comprend tous les DLC précédemment sortis du jeu – occupe 53,66 Go. Le seul titre propriétaire que j’ai trouvé qui se rapproche de la gamme de tailles de fichiers lourds de Microsoft est Gran Turismo Sport, qui est un gros 97,38 Go.

Oui, vous pouvez affirmer qu’il existe une certaine disparité dans la taille des fichiers en raison des types de jeux proposés par Sony et Microsoft, les titres de ces derniers ayant tendance à être davantage axés sur le Web. Mais il existe toujours un écart clair entre les deux en ce qui concerne la taille moyenne des fichiers.

Comme nous l’avons vu avec certains jeux PS4 sortis sur PS5, la technologie de compression de la console, connue sous le nom de Kraken, semble être l’une des raisons pour lesquelles les jeux PlayStation 5 sont en général plus petits.

Subnautica occupe 14 Go sur PS4 ; cependant, sa réédition sur PS5 ne nécessite que 3,5 Go d’espace, soit une réduction de 70 %. Nous avons également vu les avantages de la technologie de compression SSD de la PS5 sur des jeux comme Control: Ultimate Edition, qui pèse 42,5 Go sur Xbox Series X, mais seulement 25,79 Go sur PS5. C’est une réduction de 39 %.

Serrage serré

La taille croissante des jeux Xbox est encore plus flagrante si vous possédez une Xbox Series S. La console numérique uniquement est livrée avec 364 Go de stockage utilisable, ce qui signifie que vous pourrez installer un peu plus de trois des titres énumérés ci-dessus sur le diminutif de Microsoft. Xbox. La taille des fichiers a tendance à être légèrement plus petite sur Xbox Series S, en raison de la résolution plus faible de la console, mais ce n’est toujours pas suffisant pour récupérer de l’espace bien nécessaire.

Bien sûr, vous pouvez étendre le stockage de la Xbox Series X et de la Xbox Series S avec la carte d’extension de stockage Seagate 1 To ou utiliser un disque dur externe pour stocker des jeux Xbox One plus volumineux (ce qui est beaucoup plus simple à faire que de trouver le meilleur SSD pour PS5), mais ces lecteurs continueront à se remplir rapidement à moins que Microsoft ne trouve un moyen de contrôler la taille des fichiers de ses jeux.

Halo Infinite devrait sortir en vacances 2021, qui tombe entre novembre et décembre. Un aperçu technique récent a permis aux joueurs de se familiariser avec le multijoueur du jeu, et il a été, de l’avis de tous, extrêmement bien reçu. Espérons simplement que lorsque Halo Infinite sera lancé, nous n’aurons pas à renoncer à une si grande partie de l’espace de stockage pour y jouer.