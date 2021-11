L’énorme vente Cyber ​​Switch de Nintendo se termine aujourd’hui, plus de 1 000 jeux à prix réduit

Mettre à jour: Pour rappel amical, c’est aujourd’hui le dernier jour de la vente Cyber ​​Deals de Nintendo. Vous pouvez consulter quelques-uns des points forts de la vente européenne ci-dessous, ou de la vente nord-américaine juste ici – assurez-vous simplement de ramasser tout ce qui vous intéresse avant la fin de la journée !

Article original (mardi 16 novembre 2021 à 14h15 GMT) : Nintendo of Europe a annoncé une méga vente pour le Switch eShop qui verra plus de 1 000 jeux à prix réduit pour une durée limitée. Wowzers.

La vente « Cyber ​​Deals » débutera ce jeudi 18 novembre et comprendra des jeux tels que Hyrule Warriors : Age of Calamity, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, Tetris Effect : Connected, FIFA 22 et Sonic Colors Ultimate. La vente n’a été confirmée que pour l’Europe au moment de la rédaction, mais j’espère que quelque chose de similaire apparaîtra également pour ceux d’entre vous aux États-Unis.

Nintendo a partagé avec nous une liste des points forts de la vente avant le grand lancement :

La vente se terminera le mardi 30 novembre à 23h59 CET heure locale. Assurez-vous de faire vos achats d’ici là!

L’une des offres énumérées ci-dessus vous semble-t-elle tentante ? Qu’espérez-vous voir d’autre dans la vente? Faites le nous savoir dans les commentaires.