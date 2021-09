L’énorme vente d’Amazon pour la fête du Travail sur les ordinateurs portables de jeu Acer est à ne pas manquer

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

N’y réfléchissez pas trop. Si vous êtes un joueur, soit vous aimez l’équipement que vous possédez, soit vous savez que vous avez besoin de nouveaux articles. Essayer des accessoires et des outils pour votre jeu fait de vous un concurrent plus intelligent. Les joueurs occasionnels sont sûrs de choisir quelque chose et de l’apprécier. Mais les joueurs sérieux et les athlètes d’esport de compétition ont besoin de plus. Il y a certains endroits où vous devez regarder lorsque vous cherchez de nouveaux objets. Amazon propose fréquemment de bonnes affaires sur les accessoires de jeu. En ce moment, vous pouvez accrocher un Support pour casque de jeu Blade Hawks RGB qui a deux ports USB pour seulement 26,99 $. Mais si vous avez besoin d’une mise à niveau complète de votre pièce la plus importante pour le jeu, la vente d’une journée d’Amazon sur Ordinateurs portables de jeu Acer est quelque chose que vous devez vérifier.

Les Ordinateurs portables de jeu Acer sale vous offre plusieurs options pour mettre à niveau votre ordinateur. Vous pourrez regarder trois ordinateurs portables différents et économiser beaucoup d’argent. Cet événement de vente offre jusqu’à 12% de réduction sur les ordinateurs portables, mais il s’agit d’une vente d’une journée uniquement. Il faudra donc se dépêcher pour profiter de ce qu’il propose. Vous ne le regretterez pas.

Jusqu’à 12% de réduction sur les ordinateurs portables de jeu Acer Prix: 739,99 $ – 1 144,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateurs portables de jeu Acer pour tous

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable haut de gamme offrant des performances extrêmes, le Acer Predator Helios 300 est un grand pari. Cela a la puissance et la vitesse que vous convoitez. Il dispose d’un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération, doté de huit cœurs et de 16 threads. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 permet d’offrir les meilleures performances de jeu en collaboration avec l’architecture Ampere et les nouveaux cœurs Ray Tracing, Tensor Core et multiprocesseurs de streaming.

Vous adorerez l’écran Full HD de 15,6 pouces avec un écran rétroéclairé par LED. Le taux de rafraîchissement est incroyablement rapide à 144 Hz et un temps de réponse Overdrive de 3 ms. Celui-ci dispose de ports Ethernet et d’une connectivité Wi-Fi, vous pouvez donc les utiliser tous les deux en même temps. Il y a 89 pales conçues pour augmenter l’admission d’air. ça va refroidir facilement. Normalement, cet ordinateur portable vous coûterait 1 299,99 $. Mais pour le moment, il n’est plus que de 1 144,99 $.

Ordinateur portable de jeu Acer Predator Helios 300 PH315-54-760S | Intel i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 306… Prix : 1 144,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Choisissez celui qui vous convient

Les Acer Nitro 5 vous offre un écran plus grand et est visuellement intense. Il dispose également d’un processeur Intel Core i7-11800H avec des cœurs offrant des performances inégalées. L’écran IPS rétroéclairé par LED a une résolution de 1920 x 1080 pour une image cristalline. Vous pouvez visualiser instantanément la température de refroidissement de l’ordinateur portable, la vitesse du ventilateur, les performances de chargement, le mode d’alimentation, etc. Le format d’image 16:9 est convivial pour les jeux.

Cela contient 16 Go de RAM, vous offrant beaucoup de stockage. En règle générale, il s’agit de 1 199,99 $. Mais pour le moment, ce n’est que de 1 059,99 $. Mais si ce n’est pas l’ordinateur portable que vous voulez et que vous ne voulez pas dépenser autant, vous pouvez choisir le Acer AN515-55-53E5, qui est également en vente. L’écran est de 15,6″ et dispose de 8 Go de RAM. Il est doté d’un processeur Intel Core i5-10300H de 10e génération, ce qui signifie qu’il est bourré de puissance. Il possède de nombreuses fonctionnalités que les deux ordinateurs portables précédents incluent également. C’est à seulement 739,99 $. N’oubliez pas que ces offres ne durent qu’aujourd’hui !

Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AN517-54-77KG | Intel Core i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Lap… Prix catalogue : 1 199,99 $ Prix : 1 059,99 $ Vous économisez : 140,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AN515-55-53E5 | Intel Core i5-10300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 Lapto… Prix catalogue : 828,00 $ Prix : 739,99 $ Vous économisez : 88,01 $ (11 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.