L’énorme vente de maisons intelligentes Kasa d’Amazon propose de meilleures offres que Prime Day

C’est assez fou que le Prime Day 2021 soit terminé depuis une semaine maintenant, et pourtant Amazon propose toujours certaines des meilleures offres que nous ayons vues lors de la méga-vente du détaillant. Les faits saillants incluent le n°1 le plus vendu Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec un rabais important (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key), le plus récent Thermostat Nest en vente à son prix le plus bas jamais enregistré, une remise massive de 704 $ sur un superbe Téléviseur intelligent 4K de Sony, un énorme rabais de 80 $ sur le Apple Watch série 6, Pommes iPad 10,2 pouces pour seulement 299 $, le nouveau chaud Roku Express 4K+ pour seulement 29 $, le Roku Streaming Stick+ pour 39 $, le populaire Aspirateur robot Yeedi K600 pour seulement 89,99 $, un Ordinateur portable Windows 10 Pro et pack microSDXC 128 Go pour seulement 249,99 $, et plus.

Personne ne remettrait jamais en question la qualité de ces offres, et chaque membre Prime devrait en profiter. En fait, vous devriez en profiter même si vous n’êtes pas membre Prime, car la plupart de ces offres sont disponibles pour tout le monde maintenant que Prime Day est terminé. Mais en plus de tout cela, de nombreuses nouvelles offres intéressantes ont été publiées sur le site d’Amazon depuis la fin de Prime Day. L’une des ventes les plus importantes que vous trouverez en ce moment concerne une multitude de produits de l’un des plus grands noms du marché de la maison intelligente.

Meilleure offre du jour Le gadget n°1 pour la maison intelligente de Prime Day est de retour en vente. De plus, obtenez un crédit de 40 $ avec la promotion Key d’Amazon ! Prix : 28,73 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme nous l’avons dit, il existe déjà des tonnes d’offres fantastiques pour le Prime Day, et nous les couvrons depuis qu’Amazon a conclu son grand événement de vente Prime Day. De nombreuses offres Prime Day restantes d’Amazon apparaîtront sur cette page, et de nouveaux seront ajoutés constamment. Mais il existe également des milliers et des milliers d’offres sur Amazon actuellement disponibles pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés Amazon Prime !

Il y a une marque incroyablement populaire qui a décidé de mettre à peu près tous ses produits les plus populaires en vente après le Prime Day 2021, et nous devions absolument attirer l’attention sur elle. Nos lecteurs deviennent fous de la gamme Kasa de TP-Link de gadgets et de gadgets pour la maison intelligente, et en ce moment, vous pouvez économiser gros sur à peu près tous les appareils les plus populaires de l’entreprise. Des prises intelligentes aux interrupteurs intelligents en passant par les ampoules LED intelligentes et plus encore, vous trouverez ci-dessous toutes les offres Kasa les plus chaudes de TP-Link.

Plusieurs offres répertoriées ci-dessous correspondent à la grande vente Prime Day d’Amazon. Comme Prises intelligentes TP-Link Kasa et plus récent Mini prises intelligentes TP-Link Kasa à la fois en vente à des plus bas historiques. Mais croyez-le ou non, bon nombre de ces offres ont des prix encore plus bas que ce que nous avons vu le Prime Day. Les exemples comprennent Ampoules intelligentes couleur Kasa pour 11,99 $ chacun et Ampoules intelligentes Kasa Soft White pour seulement 10,39 $ chacun. Découvrez certainement toutes les offres incroyables ci-dessous.

Prises intelligentes

Kasa Smart Plug Mini 15A, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home & IFTTT, No Hub… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %)

Kasa Smart Plug HS103P4, Smart Home Wi-Fi Outlet Works with Alexa, Echo, Google Home & IFTTT, N… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 24,99 $ (6,25 $ / pièce) Vous économisez : 5,00 $ (17 %)

Caméras de sécurité intelligentes pour la maison

Kasa Intérieur Pan/Tilt Smart Home Camera, 1080p HD Security Camera sans fil 2.4GHz avec Night Vis… Prix catalogue :$44.99 Prix :$31.99 Vous économisez :$13.00 (29%)

Ampoules intelligentes, interrupteurs et plus

Ampoule intelligente Kasa, ampoule LED Wi-Fi à variation de couleur changeante compatible avec Alexa et Goo… Prix catalogue : 14,99 $ Prix : 11,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (20 %)

Ampoule Kasa Smart KL110, LED Smart Wi-Fi Alexa Bulbs fonctionne avec Alexa et Google Home, A19… Prix catalogue : 12,99 $ Prix : 10,39 $ Vous économisez : 2,60 $ (20 %)

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa HS200P3, unipolaire,… 34,99 $

Ampoules intelligentes Kasa, couleur changeante… 19,99 $

Variateur intelligent Kasa HS220, unipolaire,… 18,99 $

Kasa Smart 3 Way Switch HS210 KIT, Nécessite Neut… 32,99 $

Bande lumineuse LED Kasa Smart KL430, 16 couleurs Zo… 51,99 $

Kasa Smart Plug KP200, In-Wall Smart Home Wi-… 19,99 $

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa HS200, unipolaire,… 14,99 $

Kasa Smart Kasa Filament Smart, Blanc Doux par… 13,99 $

Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

