L’énorme vente Pi Day de TeePublic propose des milliers de t-shirts et plus encore à 31,4% de réduction

Le jour férié mathématique préféré de tous, Pi Day, est de retour, et comme d’habitude, certains détaillants en profitent pour proposer des ventes sur le thème du Pi Day sur tout et n’importe quoi. Chez TeePublic, un magasin qui vend des vêtements, des articles pour la maison et des accessoires avec des créations d’artistes indépendants, les célébrations du Pi Day battent leur plein. Le Vente publique a débuté de manière appropriée à 3 h 14 HE aujourd’hui, le 14 mars, et offre 31,4% de tous les produits dérivés de son site (y compris une collection spécifique à Pi Day).

Si vous n’êtes pas familier avec TeePublic, c’est un magasin soigné avec littéralement des millions de designs sur 100 types de produits différents, et y faire des achats aide à soutenir les artistes indépendants ainsi que d’autres créateurs comme les podcasts et les streamers. Vous trouverez un tas de modèles différents inspirés des jeux, des anime et de pratiquement n’importe quel autre fandom sous le soleil, et beaucoup d’entre eux sont disponibles pour être imprimés sur le produit que vous voulez, qu’il s’agisse d’un sweat à capuche, d’un t-shirt, d’un masque facial , autocollant ou tasse. C’est aussi un endroit idéal pour trouver des cadeaux.

Avec la réduction de 31,4% pour Pi Day, les t-shirts et débardeurs de style classique chutent à 13,72 $ (à partir de 20 $). Il convient de noter que les t-shirts ont tendance à obtenir régulièrement les plus grosses réductions sur TeePublic, et 13 $ est leur prix habituel pendant les soldes. Cependant, les masques faciaux commencent moins chers qu’ils ne le font normalement, passant à 6,86 $ avec la réduction Pi Day. Pendant ce temps, l’art mural commence à 8,92 $ et les étuis de téléphone tombent à 17,15 $.

Il y a une quantité incroyable de choses disponibles chez TeePublic, il est donc préférable de tout vérifier vous-même. Vous pouvez parcourir tout ce qui est en vente sur TeePublic et découvrir quelques-uns des modèles qui ont attiré notre attention ci-dessous.