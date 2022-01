Lenovo a dévoilé un trio d’ordinateurs portables ThinkPad X1, dont un nouveau Nano

TL;DR

Les dernières machines ThinkPad X1 de Lenovo se concentrent sur les performances avec les processeurs Intel Core U15 et P28 de 12e génération avec RAM LPDDR5 et stockage PCIe Gen 4. Ils offrent des expériences utilisateur améliorées avec des options d’affichage OLED 2,8K et 4K, des caméras Web Full HD et une technologie de vision par ordinateur. Les nouveaux ThinkPad seront mis en vente en mars et avril.

Lenovo a mis à jour sa gamme ThinkPad X1 au CES 2022 avec trois nouveaux ordinateurs portables : le X1 Carbon Gen 10, le X1 Yoga Gen 7 et le X1 Nano Gen 2. Les trois machines ciblent les professionnels mobiles et les travailleurs hybrides qui recherchent style, puissance et portabilité. dans leurs ordinateurs portables de travail. La série ThinkPad X1 de Lenovo prend en charge les derniers processeurs Intel de 12e génération, des outils de communication améliorés et des options multimédias robustes pour rendre ces machines complètes qui travaillent aussi dur qu’elles jouent.

Lenovo ThinkPad X1 : améliorations de base

L’une des principales améliorations de la gamme est la nouvelle barre de communication qui intègre une webcam FHD améliorée avec des pixels plus grands et un obturateur de confidentialité, ainsi qu’un réseau de microphones à champ lointain à 360 degrés pour les meilleures sessions vidéo et audio collaboratives possibles. Dolby Voice avec suppression du bruit AI aide à réduire le bruit de fond pendant les appels. Les nouveaux X1 sont également dotés d’une fonctionnalité de vision par ordinateur qui reconnaît lorsqu’une personne est assise devant l’ordinateur portable à des fins de réveil et de déverrouillage. La vision par ordinateur peut même économiser de l’énergie en atténuant l’affichage lorsque le propriétaire détourne le regard.

Lenovo indique que les acheteurs peuvent opter pour les options Intel vPro, notamment les processeurs U15 et P28, jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et jusqu’à 2 To d’options de stockage PCIe Gen 4 pour une vitesse améliorée et une latence réduite. Les systèmes sont dotés de nouvelles conceptions d’admission d’air dans les claviers pour maximiser les performances thermiques. Les options d’affichage vont jusqu’à 4K OLED avec Dolby Vision, et les haut-parleurs intégrés génèrent un son Dolby Atmos.

Là où le Carbon offre le plus de puissance dans un ordinateur portable léger, le Yoga opte pour un style recouvert d’aluminium et le Nano est l’option ThinkPad compacte la plus légère de Lenovo. Regardons les modèles individuels.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Le X1 Carbon est l’un des points forts de la série ThinkPad. Ces ordinateurs portables sont puissants, suffisamment légers pour voyager et sont souvent livrés avec les meilleures options de spécifications possibles dans l’industrie. Lenovo s’est assuré que ces points sonnent toujours vrais avec sa dernière version Gen 10.

Le potentiel de personnalisation est pratiquement infini avec le X1 Carbon. Il n’y a pas moins de sept écrans de 14 pouces parmi lesquels choisir. Ils offrent tous des rapports d’aspect 16:10 et sont disponibles dans des résolutions qui incluent WUXGA, 2,2K, 2,8K et WQUXGA. La luminosité de sortie varie de 300 nits à 500 nits, et les technologies d’écran incluent les écrans LCD IPS et OLED. Il existe des options tactiles et non tactiles, ainsi que des filtres de lumière bleue Eyesafe.

Les ports incluent deux Thunderbolt 4, deux USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, audio et nano-SIM pour les modèles 4G/5G. Le sans fil comprend Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G et 4G/5G selon le marché. Les dimensions sont de 315,6 x 222,50 x 15,36 mm et le poids commence à 1,12 kg (~ 2,5 lb). Le Carbon a une batterie de 57Wh et prend en charge une charge rapide de 65W.

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 10 est disponible en Deep Black et sera disponible à partir de mars 2022, avec un prix de départ prévu de 1 639 $.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7

Les machines Yoga de Lenovo sont destinées à ceux qui aiment la flexibilité. La série Yoga comporte des charnières à 360 degrés, permettant aux ordinateurs portables de fonctionner comme des ordinateurs traditionnels, des machines de présentation, des plates-formes vidéo et même des tablettes. Il est livré avec un stylet Lenovo logé.

Bien que la flexibilité soit au cœur du Yoga Gen 7, il n’offre pas autant d’options de personnalisation que le Carbon. Par exemple, il n’y a que quatre écrans de 14 pouces parmi lesquels choisir, dont trois options WUXGA et une option WQUXGA. Ils présentent tous des rapports d’aspect 16:10 avec prise en charge tactile et sont disponibles dans les variantes IPS LCD et OLED.

Les ports incluent deux Thunderbolt 4, deux USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, audio et nano-SIM pour les modèles 4G/5G. Le sans fil comprend Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G et 5G selon le marché. Les dimensions sont de 314,4 x 222,3 x 15,53 mm et le poids commence à 1,38 kg (~ 3 livres). Le Yoga a une batterie de 57 Wh et prend en charge une charge rapide de 65 W.

Le ThinkPad X1 Yoga Gen 7 est disponible en gris orage et sera disponible à partir de mars 2022, avec un prix de départ prévu de 1 749 $.

Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2

Pour commencer, le Nano n’a que deux options d’écran, une tactile et une non tactile. Les deux proposent des résolutions 2K avec une luminosité de 450 nits, une faible luminosité bleue et Dolby Vision. Ils ont les mêmes ratios d’aspect 16:10 que les deux autres appareils.

Le Nano a également moins de ports, qui incluent deux Thunderbolt 4, audio et nano-SIM pour les modèles 4G/5G. Le sans fil comprend les mêmes Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et 4G/5G que ses grands frères. Les dimensions sont de 293,2 x 208,0 x 14,47 mm et le poids commence à 0,97 kg (~ 2,1 lb). Le Nano a une batterie plus petite de 49,6 Wh, mais il prend toujours en charge une charge rapide de 65 W.

Le ThinkPad X1 Nano Gen 2 sera disponible en Deep Black à partir d’avril 2022, avec un prix de départ prévu de 1 659 $.

