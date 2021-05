Lenovo dévoile de nouveaux accessoires pour ordinateurs portables pour le travail à distance – .

Le monde revient lentement à un certain sens de la normalité, bien que la pandémie du nouveau coronavirus soit à peine terminée. Certaines régions du monde continuent de lutter contre de nouvelles poussées, tandis que d’autres lèvent les restrictions, les campagnes de vaccination montrant déjà des résultats impressionnants. Même ainsi, nous ne sommes pas tout à fait prêts à revenir à la normale d’avant la pandémie, et la vie quotidienne continuera d’être affectée jusqu’à ce que l’OMS le dise. Cela signifie que certaines personnes continueront de travailler à distance, soit parce que les entreprises hésitent encore à inviter des employés à retourner au bureau, soit parce que les employés eux-mêmes se sont habitués à la nouvelle habitude de travailler à domicile.

Pour répondre aux besoins des personnes travaillant à distance, Lenovo vient de dévoiler quelques accessoires qui amélioreront encore la productivité. Il s’agit de la nouvelle banque d’alimentation pour ordinateur portable Lenovo Go USB-C et de la souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go.

Lenovo explique dans son annonce que sa récente étude sur l’avenir du travail et la transformation numérique a révélé que 83% des entreprises interrogées s’attendent à travailler à distance au moins la moitié du temps, et 60% des employés sont d’accord et sont heureux de le faire. C’est pourquoi Lenovo a créé sa gamme d’accessoires Go, notamment la batterie d’ordinateur portable et la souris sans fil multi-appareils. Avec le recul, ce sont les types de produits que plus de fabricants d’ordinateurs portables auraient dû fabriquer bien avant la pandémie, et vous comprendrez immédiatement pourquoi.

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank chargeant un ordinateur portable. Source de l’image: Lenovo

La banque d’alimentation USB-C pour ordinateur portable de 20 000 mAh, qui coûtera 89,99 $ en juin, peut alimenter la plupart des ordinateurs portables, offrant au moins une charge complète, bien que l’expérience puisse varier en fonction du type d’ordinateur portable. La banque d’alimentation prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 65 W et peut recharger jusqu’à trois appareils à la fois grâce à ses ports USB-C et USB-A. La batterie a besoin de trois heures pour atteindre une charge complète, et vous pouvez recharger deux appareils et recharger la batterie en même temps.

La principale caractéristique de la batterie est de recharger les ordinateurs portables via USB-C, que toutes les banques d’alimentation USB-C ne prennent pas en charge. Travailler à domicile signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie, et les nouveaux ordinateurs portables offrent des améliorations substantielles de la durée de vie de la batterie par rapport aux machines plus anciennes, mais la banque d’alimentation peut être utile si vous souhaitez travailler à l’extérieur.

Souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go entre deux ordinateurs portables. Source de l’image: Lenovo

La souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go est une souris sans fil qui peut être utilisée avec plusieurs périphériques en même temps. Pour basculer entre les PC et les tablettes, appuyez simplement sur le bouton intégré de la souris. La souris peut être un gros problème pour les personnes qui doivent constamment utiliser plusieurs appareils.

La souris Lenovo Go prend également en charge la charge sans fil pour un confort accru, ainsi que la charge USB-C. De plus, la souris dispose d’un bouton utilitaire programmable avec des raccourcis configurés pour les réunions Microsoft Teams. La souris coûte 59,99 $ et sera également mise en vente en juin.

