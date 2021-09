Lenovo dévoile de nouveaux ordinateurs portables minces, un nouveau Chromebook et de nouvelles tablettes

TL;DR

Lenovo a annoncé de nombreux nouveaux produits dans le cadre de son événement virtuel Lenovo Tech World 2021. Cela comprend deux nouveaux ordinateurs portables, l’IdeaPad Slim 7 Carbon et l’IdeaPad Slim 7 Pro, ainsi que le Chromebook IdeaPad Duet 5. Deux tablettes Android, la Tab P11 5G et la Tab P12 Pro, ont également été dévoilées.

Lenovo organise aujourd’hui son événement annuel Tech World virtuel pour 2021 en raison de l’épidémie continue de Covid-19. Il a profité de l’événement pour annoncer de nombreux nouveaux produits à venir, notamment deux nouveaux ordinateurs portables sous Windows 11, un nouveau Chromebook avec écran amovible et deux nouvelles tablettes Android.

Les nouveaux ordinateurs portables incluent l’IdeaPad Slim 7 Pro. Vous pouvez commander ce grand ordinateur portable de 16 pouces et 4,6 livres avec un écran tactile de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, vous pouvez obtenir jusqu’à un processeur mobile AMD Ryzen 7 5800H, et vous pouvez également l’obtenir avec des puces graphiques discrètes, jusqu’à un processeur NVIDIA GeForce RTX 3050. Il prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD. La batterie devrait durer jusqu’à 12,5 heures sur une seule charge. Les autres fonctionnalités incluent des haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos, deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI et un emplacement pour carte SD pour ajouter plus de stockage.

L’IdeaPad Slim 7 Carbon, comme son nom l’indique, utilise un matériau en fibre de carbone pour son corps. Cela lui permet de peser seulement 2,37 livres. L’écran de 14 pouces a une résolution de 2 880 x 1 880 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, sa batterie devrait durer jusqu’à 14,5 heures et vous pouvez installer jusqu’à un processeur mobile AMD Ryzen 7 5800U et jusqu’à une puce graphique NVIDIA GeForce MX450. Il prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD. Vous pouvez également l’obtenir avec deux ports USB et un port USB-C, mais il n’y a pas de fente pour carte SD ou de port HDMI avec ce portable.

En plus des nouveaux ordinateurs portables, Lenovo a également dévoilé le Chromebook IdeaPad Duet 5. L’écran de 13,3 pouces utilise un écran OLED qui peut se détacher du clavier afin que l’écran puisse être utilisé comme une tablette Chrome. À l’intérieur, il utilise un chipset Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, ainsi que jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Il ne pèse que 1,5 livre et peut durer jusqu’à 15 heures avec une seule charge. Il comprend également une caméra frontale 5MP et une caméra arrière 8MP, ainsi que deux ports USB.

Lire la suite: Meilleurs Chromebooks Lenovo

Les deux nouvelles tablettes Android 11 incluent la Tab P11 5G. Il a un écran de 11 pouces 2 000 x 1 200 et à l’intérieur, il a un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, ainsi que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également d’une carte microSD pour ajouter plus de stockage. Vous pouvez vous attendre à voir une caméra arrière de 13 MP, une caméra frontale de 8 MP avec un capteur ToF, une batterie qui devrait durer jusqu’à 14 heures et quatre haut-parleurs JBL. Il prend en charge les réseaux WiFi-6 et 5G.

Enfin, la tablette Lenovo P12 Pro Android 11 comprend à la fois des modèles WiFi uniquement et 5G. La tablette de 12,6 pouces a un écran de 2 560 x 1 600, ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 870 à l’intérieur. Il prend également en charge 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un slot d’extension microSD. La batterie durera jusqu’à 17 heures sur une seule charge. Vous obtenez à la fois une caméra arrière 5MP et 13MP sur cette tablette, ainsi qu’une caméra frontale 8MP avec un capteur ToF. Il est livré avec un clavier détachable et un support pour un stylet, que la tablette peut alimenter sans fil lorsqu’elle est connectée.

Lenovo n’a révélé aucun prix ni date de sortie pour aucun de ces produits. Cependant, étant donné que les ordinateurs portables utilisent Windows 11, nous pensons qu’ils ne seront pas commercialisés avant octobre au plus tôt, car la prochaine mise à jour du système d’exploitation Windows de Microsoft ne sera lancée que le 5 octobre.