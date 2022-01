Lenovo dévoile des ordinateurs portables et des moniteurs de jeu Legion mis à jour au CES 2022

TL;DR

Les ordinateurs portables de jeu mis à jour de Lenovo pour 2022 sont ici. Le Legion 5 Pro dispose de systèmes de refroidissement améliorés, de DDR5 et des dernières puces Intel et AMD. La société a également lancé trois nouveaux moniteurs de jeu, à partir de 259 $.

Lenovo a mis à jour sa série Legion d’ordinateurs portables de jeu phares au CES 2022 avec les dernières puces d’AMD et d’Intel, le tout emballé avec un meilleur matériel de refroidissement et un design plus mince. La société a également dévoilé un trio de nouveaux moniteurs, le modèle haut de gamme alliant précision des couleurs et taux de rafraîchissement élevé.

Lenovo Légion 5/5i Pro

Cette année, l’ordinateur portable de jeu Legion 5i Pro de Lenovo sera doté de processeurs Intel Alder Lake de 12e génération, jusqu’à un i7-12700H. La variante 5 Pro alimentée par AMD a également été brièvement mentionnée et offrira probablement les puces mobiles Ryzen 6000 récemment dévoilées. Avec ces nouvelles plates-formes, la série Legion 5 Pro inclura également de la mémoire DDR5, proposée à des vitesses allant jusqu’à 4 800 MHz et 32 ​​Go de capacité.

Lenovo était quelque peu énigmatique sur le plan graphique, affirmant seulement que l’ordinateur portable inclura le « dernier GPU pour ordinateur portable GeForce RTX série 30 ». Cependant, la fiche technique révèle qu’au moins un modèle comprendra 8 Go de mémoire vidéo (VRAM). Cela supprime le dernier GPU pour ordinateur portable RTX 3080 Ti de Nvidia avec 16 Go de VRAM en cours d’exécution, ce qui nous porte à croire qu’il contient à la place un RTX 3070 ou le plus récent RTX 3070 Ti.

Lenovo a mis l’accent sur la configuration de refroidissement du Legion 5 Pro, qui, selon lui, est plus silencieuse et plus froide que jamais. Le système, baptisé Legion Coldfront 4.0, permettrait à l’ordinateur portable de gérer une puissance graphique totale (TGP) de 165 W ou 15 W supplémentaires par rapport à la génération précédente. Pour le contexte, les derniers GPU mobiles de Nvidia peuvent fonctionner dans une large gamme d’enveloppes de puissance. L’augmentation de la marge thermique permet au GPU de maintenir sa fréquence de boost plus longtemps.

Peu de choses ont changé ailleurs. Comme l’année dernière, le 2022 Legion 5 Pro est doté d’un panneau IPS WQHD+ de 16 pouces à 240 Hz avec une luminosité impressionnante de 500 nits, la prise en charge de Dolby Vision HDR et un format d’image 16:10. Le clavier et la construction en magnésium-aluminium sont également hérités de la génération précédente. Cependant, le sans fil a légèrement augmenté avec la prise en charge du Wi-Fi 6E.

Le Legion 5i Pro alimenté par Intel sera mis en vente à partir de février 2022, à un prix de départ de 1 569,99 $. Le Legion 5 Pro alimenté par AMD arrivera en avril et commencera à 1 429,99 $.

Lenovo Légion 5/5i

Lenovo a annoncé des mises à jour similaires pour le Lenovo Legion 5, la série d’ordinateurs portables de jeu de la société axée sur la portabilité. La variante Intel évolue jusqu’à un i7-12700H, mais la société n’a pas précisé le front Ryzen. Quoi qu’il en soit, les deux modèles seront disponibles avec jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5 et la prise en charge du Wi-Fi 6E. En ce qui concerne les graphiques, le Legion 5 inclura le RTX 3060 de Nvidia dans sa configuration haut de gamme.

Outre ces améliorations incrémentielles, les nouveaux modèles 2022 sont 15 % plus minces que les ordinateurs portables sortants mais restent assez lourds, atteignant respectivement 19,99 mm et 2,4 kg (5,29 lb).

Nouveaux moniteurs de jeu et accessoires

Lenovo a également annoncé un trio de nouveaux moniteurs de jeu lors de l’événement. L’IPS Legion Y25-30 de 24,5 pouces 1080p offre une couverture de 99% de l’espace colorimétrique sRGB et, plus important encore, un score Delta E inférieur à deux. Cela signifie essentiellement une précision des couleurs exceptionnelle, une aubaine pour les professionnels de la création. Compte tenu de l’accent mis sur les jeux, le Y25-30 dispose également d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, avec la technologie de taux de rafraîchissement variable AMD FreeSync Premium et de faibles temps de réponse.

Les deux autres moniteurs étaient moins accrocheurs – Lenovo dit qu’ils ciblent les joueurs occasionnels. En effet, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz (110 Hz overclocké), les Lenovo G27qe-20 et G24qe-20 ne sont guère en tête des charts. Le modèle 24 pouces coûtera 259,99 $, tandis que le 27 pouces coûtera 299,99 $. Les deux arriveront sur les tablettes en mars 2022. Le Y25-30 susmentionné, quant à lui, sera vendu au prix de 339,99 $ en mai.

Lenovo a également annoncé deux nouvelles souris de jeu. La Legion M600s est une souris sans fil avec un port USB-C et 19 000 DPI qui commencera à 84,99 $. Les Legion M300 filaires, quant à eux, atteignent 8 000 DPI et un prix de départ de 29,99 $. Les deux seront mis en vente à partir de mai 2022.

