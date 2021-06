Lenovo Elite, une nouvelle garantie qui offre le remboursement des ordinateurs portables et des tablettes en cas de panne au cours de la première année | La technologie

Lenovo a introduit une nouvelle garantie pour ses produits. Lenovo Elite couvre le coût des ordinateurs portables et des tablettes jusqu’à un an après l’achat en cas de panne technique.

“Un programme qui démontre la confiance que l’entreprise a dans la qualité de ses produits, puisqu’il offre au client la possibilité de se faire rembourser le prix qu’il a payé à l’époque pour un appareil, s’il subit une défaillance technique” comme décrit Lenovo ce nouveau programme de garantie.

Lenovo Elite s’engage à réparer l’appareil, sans frais pour le propriétaire, et en outre, la société remboursera au client le montant total payé pour ce produit lors de l’achat. Expliquez dans la déclaration qu’il y a un remboursement 1 000 € limité pour les ordinateurs portables et 300 € pour les tablettes, un prix supérieur à la plupart des produits de l’entreprise, mais pas à tous.

Cette garantie peut être appliquée à tous les achats effectués dans les magasins de détail avant le 30 avril 2022 d’ordinateurs portables et de tablettes, sauf pour la gamme Think de l’entreprise, qui est généralement au-dessus de ces 1 000 euros de limite.

Le client peut demander un remboursement et une réparation du produit si la panne a été détectée entre un mois après l’achat et un an (entre 31 et 365 jours après l’achat), il dispose donc de 11 mois de couverture. Les défaillances techniques pouvant survenir au cours de ce premier mois correspondent à l’établissement où il a été acheté et Lenovo n’est pas responsable.

La réparation, qui ne couvre pas les chutes ou les bosses, seules les pannes techniques de l’appareil doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé par Lenovorepair dans ce délai. Pour bénéficier de cette nouvelle garantie, les clients peuvent souscrire à Lenovo Elite sur ce site dans un délai maximum de 15 jours après l’achat.

Le client reçoit un email pour confirmer l’inscription à cette garantie. Si après inscription et dans le délai, une panne survient, vous devez vous rendre au service technique pour demander la réparation et sur le web vous pouvez réclamer le remboursement de l’achat dans les 30 jours suivant la réparation.

Avec ce programme, Lenovo veut démontrer à ses clients potentiels que ses produits sont fiables et encourager ceux qui recherchent un nouvel ordinateur portable ou une nouvelle tablette à choisir un modèle de l’entreprise comme la série IdeaPad ou les tablettes Lenovo Tab.