Lenovo et le FC Internazionale Milano renforcent leur collaboration gagnante

L’entreprise technologique va encore plus loin dans son association officielle avec le club de football en devenant le sponsor arrière du maillot emblématique de l’Inter.

Lenovo et l’association de football Football Club Internazionale Milano (communément appelé Inter Milan) ont mis à jour leur collaboration pluriannuelle en apparaissant désormais au dos du maillot emblématique de l’équipe pour la prochaine saison 2021/2022. Lenovo est le partenaire technologique mondial officiel depuis 2019, dans le cadre d’une collaboration cruciale pour transformer l’expérience numérique du club en apportant une technologie intelligente essentielle à la fois au centre de formation Suning à Appiano Gentile et à son siège.

Dotation technologique

Grâce à cette collaboration renouvelée, qui comprend également tout, des serveurs, gestion des données, stockage et dispositifs de collaboration intelligents aux ordinateurs portables, moniteurs et accessoires, Lenovo fournira à Inter la technologie qui lui permet de collecter et de gérer de grandes quantités de données, de transformer les opérations et de fournir de meilleurs résultats sur et en dehors du terrain. Grâce à la technologie intelligente de Lenovo, Inter pourra numériser des documents et des archives historiques pour un accès plus facile aux données.

Meilleure carrière sportive

La trajectoire de l’Inter est inégalée. C’est le seul club qui a été dans la première division du football italien depuis sa création en 1909, et ils ont été triples champions de la Coupe d’Europe. Avec 19 titres de Serie A à leur actif, ils ont été sacrés champions d’Italie.

La collaboration Lenovo a fourni à Inter de nombreuses améliorations des performances opérationnelles depuis 2019 :

La vitesse de traitement des données et les performances de l’Inter se sont améliorées de 20%, gérant plus de 100 millions de points de données GPS collectés lors des séances d’entraînement au cours des deux dernières saisons, dont 60 millions de points de données joueurs qu’il faut étudier. La puissance de calcul des serveurs de Lenovo a réduit de 25 % le temps nécessaire à Inter pour traiter les rapports. Le stockage de données de Lenovo est essentiel pour prendre en charge les 50 000 heures de vidéo numérique disponibles dans le cadre du système de gestion des actifs numériques (MAM), permettant à 400 téraoctets de contenu numérique d’être hébergés dans les archives numériques d’Inter. Il offre l’un des flux d’analyse des performances les plus avancés d’Italie, avec une meilleure stabilité, flexibilité, évolutivité et sécurité.

Parrainage de tee-shirts

L’inclusion du sponsoring de t-shirt dans cette collaboration renforce l’union des deux marques et leurs valeurs communes de haute performance et d’innovation implacable. La disposition stratégique du logo Lenovo sur le dos convoité du maillot de l’équipe apportera une augmentation significative de la visibilité de la marque, à la fois en Serie A et en Coupe d’Italie.

Partenaire technologique mondial

Au cours des deux dernières années, Lenovo s’est profondément impliqué dans le club en tant que partenaire technologique mondial en intégrant des périphériques serveurs à la périphérie et une efficacité encore plus grande dans la collecte et le traitement des données, ainsi qu’avec des PC hautes performances, des moniteurs et une collaboration Lenovo. dispositifs. Avec ce dernier accord, Lenovo offrira à Inter une solution technologique complète de matériel, de logiciels et de support :

Technologie pour les joueurs : des technologies de stockage et de traitement de données inégalées déclencheront le développement des joueurs et des analyses. Les points de données structurés et non structurés fourniront des informations tactiques sur la condition physique des joueurs et l’analyse des matchs. Pendant les séances d’entraînement, le système de positionnement global (GPS) est également utilisé pour analyser la vitesse des joueurs, la distance, la charge de travail et l’impact sur les performances de toute l’équipe et ainsi façonner le programme d’entraînement de l’Inter. . L’équipe utilisera les données pendant les séances d’entraînement non seulement pour revoir les matchs, mais aussi pour planifier stratégiquement les matchs suivants. Technologie pour les fans : avec plus de 50 millions de fans (et avec plus de fans en Asie que tout autre club italien), la technologie Lenovo améliore les expériences des jours de match et offre une fenêtre sur les activités quotidiennes de cette légende du football. La solution de gestion des actifs numériques (MAM) fournit à Inter une énorme archive historique d’actifs numériques qui comprend plus de 50 000 heures de vidéo, et peut être facilement accessible et personnalisée à la demande. Par exemple, les fans peuvent entrer leur nom et leur date de naissance dans les archives numériques de l’Inter pour découvrir ce qui s’est passé au club au cours de leur vie. Technologie d’entreprise : Lenovo a associé la technologie intelligente aux besoins actuels d’Inter et fournit son expertise en matière de développement technologique pour les installations d’entraînement et les sites des clubs. À une époque où nous sommes aux portes de l’avenir du travail, les solutions Lenovo de pointe telles que les ordinateurs ThinkPad, les moniteurs ThinkVision et les appareils de collaboration ThinkSmart facilitent la collaboration à distance et hybride et facilitent les opérations commerciales. . L’utilisation de la technologie intelligente de Lenovo a permis à Inter de collaborer facilement via des conférences Web et de travailler à distance.

