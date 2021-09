Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro lancé en Inde avec des processeurs Intel de 11e génération et AMD Ryzen 5000

Il existe un nouvel ordinateur portable fin et léger appelé Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro, qui propose des options de processeurs Intel ou AMD. L’ordinateur portable a été lancé en Inde et rejoint la gamme IdeaPad existante de Lenovo.

Le nouvel ordinateur portable est également livré avec des options pour les écrans 14 ou 16 pouces et propose également des GPU intégrés ou dédiés. Il y a aussi la reconnaissance faciale Windows Hello et plus encore avec l’ordinateur portable.

Prix ​​et disponibilité du Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro Inde

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro a été lancé en Inde à un prix de départ de Rs 77 990. Il est disponible à l’achat sur le site Web de Lenovo, les sites Web de commerce électronique et les magasins de vente au détail hors ligne.

Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro : Spécifications et fonctionnalités

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro est livré avec des options pour le processeur Intel Core i7 jusqu’à 11e génération ou jusqu’au processeur AMD Ryzen 7 5800H. Les clients peuvent également choisir entre les GPU NVIDIA GeForce, Intel Iris Xe et AMD Radeon.

Il existe également des options pour l’affichage et vous avez le choix entre un panneau antireflet IPS 2,2K de 14 pouces avec une luminosité maximale de 300 nits ou un écran antireflet WQXGA IPS de 16 pouces avec une luminosité maximale de 350 nits. Les écrans ont un rapport hauteur/largeur de 16:10, ainsi qu’une gamme de couleurs 100 % sRGB.

L’ordinateur portable Lenovo dispose jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage SSD M.2 PCIe. Il fonctionne sous Windows 10, qui peut être mis à niveau vers Windows 11. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi 6, le Bluetooth v5.1 et d’autres ports. Il dispose de Dolby Atmos pour l’audio et d’une webcam 720p avec reconnaissance faciale et de microphones à double matrice avec prise en charge d’Amazon Alexa et de Microsoft Cortana.

L’appareil dispose d’une batterie de 56,5 Wh dans le modèle 14 pouces, tandis que le modèle d’écran 16 pouces dispose d’une batterie de 75 Wh. Les dimensions du modèle 14 pouces sont de 312,2 x 221 x 17,99 mm et il pèse 1,38 kilogramme. Alors que le modèle 16 pouces a des dimensions de 356 x 251 x 18,4 mm et pèse 1,9 kilogramme.