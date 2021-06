Lenovo lance de nouvelles tablettes Android abordables pour divertir toute la famille

Que souhaitez-vous savoir

Lenovo a annoncé cinq nouvelles tablettes au MWC 2021, dont les nouvelles Lenovo P11 Plus et Yoga Tab 13. La nouvelle gamme de tablettes comprend le nouvel espace de divertissement de Google conçu pour la consommation et la découverte de contenu. Les tablettes seront disponibles à partir de juillet pour 110 $ et plus.

Lenovo s’est rendu au MWC 2021 pour lancer une nouvelle gamme de tablettes Android à différents prix. Ces nouvelles tablettes fonctionneront sous Android 11 et seront équipées du nouvel espace de divertissement de Google, avec un lanceur similaire à Android TV et Chromecast avec Google TV pour une découverte plus facile du contenu multimédia.

Onglet Yoga 13 et Onglet Yoga 11

La Lenovo Yoga Tab 13 est la dernière tablette Android phare de la société, la mettant en concurrence avec certaines des meilleures tablettes Android. Semblable à la conception des tablettes Yoga précédentes, la nouvelle Yoga 13 présente une conception de béquille unique pour une visualisation et une utilisation faciles sous différents angles, en particulier pendant les appels vidéo.

L’écran 2K de 13 pouces est certifié Dolby Vision HDR, et sous l’écran se trouve une barre de son basse orientée vers l’avant abritant deux des quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Cela rend la tablette idéale pour visualiser des médias, ce qui peut être fait facilement grâce au nouvel espace de divertissement de Google. Il y a même un port micro-HDMI pour que vous puissiez utiliser la tablette comme écran secondaire.

La Yoga Tab 13 est alimentée par le Qualcomm Snapdragon 870, qui devrait offrir d’excellentes performances et efficacité grâce au processus 7 nm. La grande batterie de 10 000 mAh peut fournir jusqu’à 12 heures de lecture vidéo FHD et l’appareil prend en charge une charge de 30 W. Il y a 8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage intégré.

Lenovo lance également la plus petite Yoga Tab 11, avec un design similaire et des spécifications édulcorées. Il est alimenté par un MediaTek Helio G90T et est disponible en versions 4 Go/128 Go ou 8 Go/256 Go. L’écran plus petit de 11 pouces rend la tablette idéale pour la portabilité, il y a donc un appareil photo arrière de 8 MP et une version de la Lenovo Yoga Tab 11 avec connectivité LTE.

La Lenovo Yoga Tab 13 au prix de 680 $ sera disponible en juillet. Le Yoga Tab 11 sera disponible en août pour 320 $.

Lenovo P11 Plus, onglet M8, onglet M7

Lenovo lance également des tablettes plus abordables dans toute sa gamme, y compris la nouvelle Lenovo P11 Plus. Il présente un design similaire au Lenovo P11 Pro haut de gamme, mais dans un package plus abordable que le P11 standard.

Le P11 Plus est doté d’un écran 2K de 11 pouces et de haut-parleurs quad-stéréo Dolby Atmos. Lenovo propose jusqu’à 15 heures de lecture de musique et 12 heures de streaming vidéo, avec des configurations allant de 4 Go/64 Go à 6 Go/128 Go.

Les Lenovo Tab M8 et M7 de troisième génération sont les modèles bas de gamme de la nouvelle gamme de tablettes Lenovo. Le M8 offre jusqu’à 15 heures de lecture vidéo et peut se transformer en un écran domestique intelligent Google Assistant grâce à la station de charge intelligente Lenovo. Il est également livré avec deux haut-parleurs frontaux, idéaux pour regarder des divertissements sur l’écran HD de 8 pouces. Le M7 a un écran plus petit de 7 pouces, 10 heures d’autonomie et fonctionne sous Android 11 (Go Edition).

Le Lenovo P11 Plus sera lancé en août pour 260 $ et le Tab M7 sera disponible en juillet pour 110 $. Aucune date n’a été donnée pour la Tab M8, mais Lenovo dit qu’elle sera lancée plus tard cette année sur certains marchés en dehors des États-Unis

