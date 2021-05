Lenovo lance les ordinateurs portables de jeu Legion 5i, 7i Series

Lenovo met sur le marché quatre nouveaux modèles d’ordinateurs portables de jeu Legion.Le modèle de tête d’affiche intègre le nouveau processeur Core i9 d’Intel avec le Nvidia RTX 3080 aux côtés d’un écran 16 pouces 165Hz.

Quelques semaines après le lancement de son nouveau téléphone de jeu Legion, Lenovo améliore sa gamme d’ordinateurs portables de jeu Legion avec du matériel Intel et Nvidia mis à niveau. Les quatre modèles intègrent désormais des processeurs Intel Core H de 11e génération avec les cartes graphiques de la série RTX 30 de Nvidia.

Lenovo s’en tient à des éléments de conception simples sur les modèles, mais il y a beaucoup de RVB à faire. La multitude habituelle d’E / S est principalement située à l’arrière des machines, avec des claviers rétroéclairés et de grandes lamelles de refroidissement également présentes. Les principales différences résident dans les tailles d’écran et la technologie.

Lenovo Legion 5i series

Le modèle de base, le Legion 5i, est livré avec un écran de 15,6 pouces avec un panneau IPS de 2 560 x 1 440 165 Hz. Un panneau 1080p 165Hz, 120Hz et 60Hz standard est également proposé. Les options graphiques complètent le GPU Nvidia RTX 3070, alors que cela peut être couplé à un Intel Core i7-11800H, jusqu’à 32 Go de RAM à 3200 MHz et 2 To de stockage NVMe.

Si la taille est ce que vous recherchez, Lenovo propose également une version 17 pouces de ce modèle avec des composants internes similaires, bien que seules deux options d’affichage 1080p soient proposées, dont l’une offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le troisième nouveau modèle de la gamme, le Legion 5i Pro, apporte les mêmes processeurs Intel, GPU Nvidia et RAM à la table, mais il améliore la technologie d’affichage proposée. Un écran de 16 pouces de 2 560 x 1 600 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz est la caractéristique hors concours. L’écran dispose également de 500 nits de luminosité maximale et prend en charge Dolby Vision. Lenovo affirme que le rapport hauteur / largeur de 16:10 devrait permettre aux joueurs de voir davantage leur environnement dans le jeu. Cela pourrait leur donner l’avantage dans les titres de course ou les tireurs de bataille royale.

Lenovo Legion 7i

Enfin, Lenovo propose également un modèle avec toutes les cloches et sifflets en silicone. Le Lenovo Legion 7i, haut de gamme, intègre un écran 16 pouces similaire à celui du Legion 5i Pro. Il comprend également des options de traitement plus puissantes. Sa configuration supérieure propose l’Intel Core i9-11980HK aux côtés du GPU Nvidia RTX 3080 avec 16 Go de RAM GDDR6. Ce combo devrait facilement exécuter la plupart des titres eSports à 2560 x 1600 à 165Hz. Le système de gestion thermique Coldfront de Lenovo permet de garder au frais ce cocktail gourmand en énergie. L’ordinateur portable contient également un clavier Corsair, une prise en charge Wi-Fi 6 et un adaptateur secteur de 300 W.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou les dates de sortie des nouveaux modèles Lenovo Legion, mais attendez-vous à ce que la configuration supérieure de la gamme Legion 7i coûte plus que quelques centimes.