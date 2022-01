Lenovo lance son Smart Clock 2 qui vous donne la possibilité de recharger vos appareils | La technologie

Lenovo a renouvelé son horloge de table intelligente, avec un nouveau design plus attrayant et la possibilité de connecter n’importe quel appareil à une base de recharge sans fil.

La première version de la Smart Clock était un assistant avec un écran, pas très différent du reste déjà existant. Cependant, Lenovo lance maintenant une version plus originale, tant en termes de design que de fonctionnalités.

Et c’est qu’aujourd’hui le Smart Clock 2 est officiellement sorti, oui, en ce moment en Inde. Bien que le modèle mondial soit disponible en deux couleurs (bleu et gris), Lenovo n’apporte que la couleur gris chiné en Inde.

Cette nouvelle version, qu’ils présentaient déjà en septembre 2021, il vient au prix de 94 dollars (83€). Il a, comme grande nouveauté, une base de chargement sans fil, qui non seulement alimente la montre elle-même, mais permet également de charger le smartphone, les écouteurs sans fil ou la smartwatch.

Le Smart Clock 2 est essentiellement un haut-parleur intelligent Google Assistant, vous pourrez donc effectuer toutes les tâches standard des haut-parleurs intelligents, comme régler des alarmes et des rappels, poser des questions, consulter la météo et les actualités, écouter de la musique …

Le dispositif peut être utilisé à la fois avec et sans fil (à l’aide de la station de chargement sans fil).

Il a un Écran tactile LCD de 4,0 pouces et haut-parleur de 3 W de 1,5 pouces enveloppé dans un corps recouvert de tissu. L’écran principal affiche le cadran de la montre, qui peut être personnalisé avec différents styles pour afficher les informations météo et même vos photos préférées.

A deux boutons physiques sur le dessus pour contrôler le volume et un commutateur de sourdine du microphone à l’arrière. Il y a aussi un capteur en haut qui vous permet de répéter les alarmes en appuyant sur le haut de l’appareil, presque comme n’importe quel réveil normal.

L’appareil est alimenté par un processeur MediaTek MT8167S, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Quant à la plate-forme de recharge sans fil qu’elle intègre, Il se connecte à la montre via une prise spéciale qui a été ajoutée au bas de l’appareil. Une fois attachée, la base est capable de charger nos appareils sans fil, simplement en les laissant sur le dessus.

La recharge sans fil est compatible avec la plupart des appareils (iPhone, Androïd). Tant que vous vous assurez de laisser l’appareil au centre (au repère « + »), il détectera automatiquement le chargeur et commencera à se recharger.

Avec cet accessoire, la Smart Clock 2 est capable de charger à 5 W, 7,5 W ou 10 W, selon l’appareil. En outre, la base de chargement ajoute également une sortie USB-A, auquel on peut connecter un câble de charge pour un deuxième appareil, comme une montre connectée par exemple (bien que la charge sans fil réduira sa puissance si nous utilisons les deux options en même temps).

Le Lenovo Smart Clock 2 sbière en vente aujourd’hui à Flipkart, Lenovo.com et les magasins de Dépendance numérique. Il sera également disponible plus tard sur les canaux de vente hors ligne de Lenovo, nous ne savons pas encore quand.