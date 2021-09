Lenovo lanza en España sus nuevas comprimés ideales para el ocio

Modelos que han sido especialmente diseñados para cubrir las necesidades de cualquier persona, tanto aquellas que buscan un dispositivo cómodo de transportar que les permita trabajar, como aquellas que quieren un modelo más para el entretenimiento o la reproducción de contenido en streaming.

Lenovo Yoga Tab 13

Entre los modelos que llegan a nuestro país, uno de ellos es esta Onglet Yoga 13, una tablet con excelentes características de entretenimiento, aunque gracias a su equipamiento puede convertse también en una potente herramienta de trabajo. Un modelo capaz de ofrecer hasta 12 horas de reproducción en streaming sin necesidad de tener que estar pendiente de un enchufe para cargarla y que cuenta con una pantalla gran tamaño, concretamente 13 poulgadas.

Una pantalla tipo LCD antirreflejos que ofrece una résolution 2K LTPS (Low Temperature Ply-Silicon) et que c’est le potentiel de Dolby Vision HDR pour des images de grande qualité et un énorme niveau de détail en cada escena. Pero para que la experiencia audiovisuel sea perfecta, también cuenta con tecnología Dolby Atmos, que ofrece un sonido completemente envolvente a través de sus cuatro altavoces JBL.

En su interior cuenta con un processador Muflier 870 de ocho núcleos que está acompañado de 8 Go de mémoire RAM. Esta Lenovo Yoga Tab 13 tiene une batterie avec 10000 mAh de capacité, tiene un peso de 830 grammes y cuenta con sistema operativo Android 11.

Lenovo Yoga Tab 11

Por otro lado, el fabricante asiático ha lanzado la Onglet Yoga 11, una tablet más orientada al entretenimiento y aprendizaje en el hogar y que ofrece soporte para punteros. Un modèle avec un mode spécial conçu pour les plus petits de la maison, Google Kids Space, avec une énorme bibliothèque de contenu pour tous les cours. Un modo que además, dispone de interesantes ajustes de control parental.

Esta Yoga Tab 11 cuenta con una pantalla táctil de 11 pulgadas y résolution 2K IPS TDDI (Touch Display Driver Integration) potenciada por Dolby Vision y que está impulsada por un processeur MediaTek Helio G90T et 8 Go de mémoire RAM, avec les configurations possibles de mémoire ROM, 128 Go ou 256 Go.

Lenovo ha dado a conocer una variante de esta Yoga Tab 11 que cuenta con LTE, qui dispose du processeur mismo et de trois configurations de mémoire RAM et ROM. Por un lado es posible elegir un modelo con 4GB de RAM y 64GB de ROM, 4GB de RAM y 128GB de ROM o subir hasta los 6GB de memoria RAM y mantener los 128GB para el almacenamiento interno.

Precios y disponibilidad

Según ha informado Lenovo, las nuevas tablet ya están available in nuestro país y se pueden comprar de ya mismo. En este caso, si estás interesado en alguna de ellas, la Onglet Yoga 11 tiene un precio à partir de 349 euros, mientras que la Yoga Tab 13 parte de los 799 euros.

Haciendo una búsqueda en Amazon, ya podemos encontrar ambos modelos disponibles. Par un lado encontramos la Lenovo Tab 11 avec 4 Go de RAM et 128 Go de ROM pour 349 euros.

Mientras que en el siguiente enlace podemos encontrar el modelo de 13 pulgadas, es decir the Lenovo Tab 13 y a une configuration de 8 GB de RAM y 128 GB de ROM pour 799 euros.